La CCBE y el Club de Exportadores e Inversores Españoles firman un convenio

Cámara de Comercio Brasil–España y el Club de Exportadores e Inversores Españoles - CEDIDA

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio Brasil–España (CCBE) y el Club de Exportadores e Inversores Españoles han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar la cooperación institucional y empresarial entre ambas entidades y promover iniciativas que impulsen las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre España y Brasil.

El acuerdo fue suscrito por la presidenta de la Cámara de Comercio Brasil–España, Trinidad Jiménez García-Herrera, y el presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Antonio Bonet Madurga.

A través de este convenio, ambas organizaciones establecen un marco de colaboración orientado al intercambio de información y buenas prácticas, la organización conjunta de eventos, seminarios y encuentros empresariales, así como la elaboración de estudios y análisis de mercado que contribuyan a la internacionalización de las empresas y al fortalecimiento de los vínculos económicos entre ambos países.

Asimismo, el acuerdo contempla la puesta en común de redes de contactos y recursos que permitan generar nuevas oportunidades para las empresas asociadas a ambas instituciones, favoreciendo la cooperación empresarial y el desarrollo de proyectos conjuntos.

La firma de este convenio supone un nuevo paso en el compromiso compartido de la CCBE y Club de Exportadores e Inversores Españoles con la promoción del comercio exterior, la inversión y la internacionalización empresarial, contribuyendo a consolidar un entorno favorable para el crecimiento de las relaciones económicas entre España y Brasil.

El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, prorrogable por acuerdo mutuo entre las partes.