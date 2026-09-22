La CCBE y Madrid Investment Atraction conectan a 11 startups de Pernambuco

Casa do Brasil con una delegación de 11 startups de Pernambuco. - Cedida

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS)

La Cámara de Comercio Brasil-España (CCBE), con el apoyo de Madrid Investment Attraction, recibió en Casa do Brasil a una delegación de 11 startups de Pernambuco para conectarlas con el ecosistema empresarial e innovador de Madrid.

La delegación llegó a España a través de Global.PE, una iniciativa del Gobierno de

Pernambuco impulsada por SECTI-PE y FACEPE, con la colaboración de la Universidad Federal de Pernambuco, PROPESQI y Parque.TeC.

La delegación estuvo integrada por 11 startups: Aicury, Arqueatec, Biofábrica de

Corais, Comeia, IAris Tech, Interato Sistemas, MInT Inovação Tecnológica, Musique, REMINERA, Spin Impacto y Tact Geo, con proyectos en inteligencia artificial, salud, educación, minería, biotecnología, sostenibilidad, economía circular, agroalimentación y tecnologías avanzadas.

Las empresas presentaron sus soluciones y exploraron oportunidades de colaboración,

inversión e internacionalización en Madrid y otros mercados europeos.

Durante la apertura, Óscar Méndez Martínez, director ejecutivo de la CCBE, destacó el papel de la Cámara como puente entre los mercados de ambos países.

“La razón de ser de la CCBE es ayudar a las empresas españolas a llegar a Brasil y a las brasileñas a instalarse en España”, señaló.

Méndez explicó que la CCBE acompaña a las empresas brasileñas en su llegada a

España, facilitando contactos con instituciones, socios, potenciales clientes y colaboradores.

MADRID, PUERTA DE ENTRADA A EUROPA

Uno de los principales ejes de la jornada fue la intervención de Yolanda Santos Lamata, consejera técnica de Madrid Investment Attraction, quien presentó las ventajas que ofrece la capital a las empresas extranjeras interesadas en establecerse en España.

Santos Lamata destacó la estabilidad económica y jurídica, la conectividad, la

disponibilidad de talento cualificado y la diversidad del tejido empresarial madrileño.

“Las empresas procedentes de América Latina miran a Madrid como puerta de entrada a Europa”, afirmó.

También recordó que Brasil es el tercer país latinoamericano por volumen de inversión en Madrid y explicó los servicios gratuitos y confidenciales que Madrid Investment Attraction pone a disposición de las compañías extranjeras.

Este acompañamiento abarca desde las primeras fases de exploración del mercado hasta la implantación efectiva de la empresa e incluye asesoramiento, información sobre el entorno empresarial, contacto con especialistas, conexión con instituciones y clústeres y acceso a espacios de coworking.

La apertura institucional contó también con la participación de Casio Romano, director

de Casa do Brasil, y de Fernando Onofre, consejero de SECOM de la Embajada de

Brasil en Madrid, quien trasladó a la delegación la disposición de la Embajada para

apoyar a las empresas brasileñas y facilitar el establecimiento de contactos en España.

Por su parte, José Javier Romero Ruiz, representante del CDTI, presentó las posibilidades de financiación, internacionalización y cooperación tecnológica disponibles para desarrollar proyectos conjuntos entre empresas españolas y brasileñas.

Carlos San Félix, técnico de proyectos de comunicación de Madrid Network, explicó el trabajo que realiza la entidad para conectar empresas, universidades, centros de investigación, clústeres e instituciones.

“Nuestro trabajo consiste en convertir las conexiones en negocio, innovación y proyectos reales”, señaló.

La jornada finalizó con un espacio de networking en el que la delegación pudo mantener encuentros con Madrid Investment Attraction, CDTI, Madrid Network y diferentes empresas y socios de la CCBE.

“Los proyectos presentados han despertado mucho interés y han abierto nuevas posibilidades de colaboración con las instituciones y los socios de la CCBE”, concluyó Óscar Méndez.