La CCBE ofrece a empresas de Brasil y España la oportunidad de presentar proyectos y establecer líneas de colaboración

La CCBE ofrece a empresas de Brasil y España oportunidad de presentar proyectos y establecer líneas de colaboración - Cedida

MADRID, 4 Dic (EUROPA PRESS)

Directivos, empresarios y colaboradores de la Cámara de Comercio Brasil-España, CCBE, han participado en el V Encuentro de Socios CCBE 2025 para intercambiar intereses comunes y establecer nuevas líneas de colaboración.

Este evento, desarrollado en la sede de nuestro asociado Monereo Meyer Abogados en Madrid, ofrece una oportunidad de conocer los proyectos de los nuevos asociados a la Cámara, así como de entablar un fructífero networking y desarrollar posibles nuevas líneas de negocio.

En esta V edición, el encuentro ha sido conducido por Óscar Méndez, director ejecutivo de la CCBE, quien puso en marcha este tipo de encuentros en la CCBE con la opción de que los socios puedan conocerse y establecer líneas de colaboración.

Los asistentes fueron recibidos por Christian Krause, socio director de Monereo Meyer, quien destacó las nuevas líneas de actuación de la empresa. Así mismo, la jornada contó también con la participación de Fernando Onofre, ministro de la Embajada de Brasil en España, quien agradeció a la CCBE la organización de estos encuentros que ayudan a entablar sinergias entre ambos mercados.

Por su parte Ángel Bartolomé Muñoz de Luna, Vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria de CEU San Pablo, y Fabián Quesada, director general de ADESP, también tuvieron la oportunidad de participar en este foro para presentar a ambas entidades con las que la CCBE está cerrando sendos convenios de colaboración.

Las nuevas empresas asociadas a la CCBE tuvieron la oportunidad de presentarse y dar a conocer sus proyectos. Judit Durán Garzón, Sales director de Redtrust, desgranó las perspectivas de crecimiento de su empresa que espera, en 2026, duplicar el número de clientes en Brasil. Ignacio Hernández Medina, Co-CEO and Founder de Tool Prive, puso a disposición de los presentes su tecnología para crear aplicaciones móviles privadas y personalizadas para colectivos, empresas, instituciones y entidades, mejorando su comunicación, fomentando la participación, el sentido de comunidad y agilizando la gestión de procesos. Además, Carolina Cardona, CEO de The Lion, explicó cómo se desarrolla este espacio en el que conviven la creatividad, la programación y la electrónica para hacer realidad nuevas formas de comunicar con los consumidores.

Este V encuentro de socios también contó con la presencia de Jhulyana Ketlyn da Silva Ferreira Heleno y Everton Souza Santos, influencers brasileños afincados en España que destacaron la importancia de fortalecer la comunicación entre personas y empresas de ambos mercados, así como el valor estratégico de las redes sociales como herramienta de conexión y difusión.