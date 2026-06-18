La CCBE organiza un encuentro empresarial para acercar Porto Alegre al mercado español

CCBE - CEDIDA

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio Brasil–España (CCBE), con el apoyo de la Embajada de Brasil en Madrid y la colaboración de Stratesys como empresa anfitriona, organizó el encuentro "Brasil–España: Porto Alegre y oportunidades de negocio" en el marco del South Summit, uno de los principales eventos internacionales dedicados a la innovación y el emprendimiento.

La jornada reunió a representantes institucionales, empresas y expertos con el objetivo de analizar las oportunidades de colaboración e inversión entre España y la capital del estado brasileño de Rio Grande do Sul.

La apertura estuvo a cargo de Óscar Méndez Martínez, director ejecutivo de la CCBE, y Pablo Adrián Hardy, vicepresidente de Corporate Affairs de Stratesys. El encuentro contó además con la participación de Hélio Caldas, consejero del Sector de Ciencia, Tecnología, Innovación, Medio Ambiente y Energía de la Embajada de Brasil en Madrid.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la intervención de Sebastião de Araújo Melo, alcalde de Porto Alegre, y de Luiz Carlos Pinto da Silva, secretario ejecutivo de Innovación, quienes presentaron las principales fortalezas económicas, tecnológicas y empresariales de la ciudad, así como las oportunidades que ofrece para la inversión extranjera y el desarrollo de nuevos proyectos.

Durante sus intervenciones, se destacó el posicionamiento de Porto Alegre como uno de los ecosistemas de innovación más dinámicos de América Latina, respaldado por más de 1.000 startups, más de 40 instituciones de educación superior y una sólida red de parques científicos y tecnológicos. Asimismo, se puso en valor la apuesta de la ciudad por la transformación digital, la inteligencia artificial y la resiliencia climática como ejes estratégicos de crecimiento.

Los ponentes subrayaron también el papel de Porto Alegre como sede del South Summit Brasil, uno de los mayores encuentros de innovación y emprendimiento del continente, que se ha consolidado como una plataforma de referencia para conectar startups, empresas, inversores e instituciones de todo el mundo.

La visión desde Madrid fue presentada por Yolanda Santos Lamata, consejera técnica de la Subdirección General de Atracción de Inversión y Talento del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, quien expuso las iniciativas impulsadas por Madrid Investment Attraction para favorecer la llegada de inversión y talento internacional, así como los servicios de acompañamiento que el consistorio ofrece a empresas extranjeras para facilitar su implantación y crecimiento en la ciudad.

La jornada contó además con la participación de empresas asociadas a la CCBE como HDI Battery, Atradius Collections, LIDE España y Aifile, que compartieron sus experiencias y proyectos en ámbitos como la energía, la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y los servicios empresariales, mostrando posibles áreas de colaboración con el ecosistema económico y de innovación de Porto Alegre.

El encuentro concluyó con un espacio de networking orientado a fomentar nuevas alianzas y fortalecer las relaciones económicas y empresariales entre España y Brasil, en un contexto de creciente interés por las oportunidades de cooperación e inversión entre ambos mercados.