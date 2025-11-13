CEAPI afronta una nueva etapa con la incorporación de Jordi Gutiérrez como nuevo director general

MADRID, 13 Nov (EUROPA PRESS)

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) anuncia la incorporación de Jordi Gutiérrez como su nuevo director general, desde el pasado 10 de noviembre de 2025.

Jordi Gutiérrez es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Inició en 1977 su carrera profesional como periodista, especializado en información política e institucional desarrollada en prensa, radio y televisión en distintos medios como El Noticiero Universal, Radio Nacional de España en Cataluña, Televisión Española en Cataluña, Cadena Catalana de Radio y Diario Avui. Además, durante nueve años, trabajó como delegado de la cadena autonómica catalana TV-3 en Madrid.

En 1993 se incorporó a la Casa de S.M. el Rey, como subdirector General de Relaciones con los Medios de Comunicación. Puesto en el que permaneció hasta diciembre de 2009. Desde 2010 fue el director de Comunicación de la organización patronal madrileña CEIM. Y, de 2014 al 1 de septiembre de 2025, ejerció como director de Comunicación de la Secretaría General de la Casa Real.

Para Jordi Gutiérrez, “CEAPI es el instrumento privilegiado que tiene nuestra Comunidad de países para poner de manifiesto la potencia y la fuerza de Iberoamérica”. En este sentido, su incorporación y conocimiento fortalecerán la actividad institucional de CEAPI en el territorio iberoamericano, dada su sólida vinculación con Iberoamérica, pues ha asistido a la toma de posesión de más de 80 presidentes de la región, así como ha participado en múltiples viajes de Estado junto a S.M. el Rey Felipe VI.

“En los últimos tiempos, en CEAPI estamos afrontando una etapa de intensa actividad y crecimiento de la organización. Un momento decisivo en el que consolidar todo el camino recorrido y, simultáneamente, asumir nuevos retos y desafíos. La amplia trayectoria profesional de Jordi Gutiérrez, su profundo conocimiento del ámbito institucional y su vinculación con Iberoamérica serán clave para reforzar nuestra misión, fortalecer la actividad institucional de CEAPI en toda Iberoamérica y continuar alcanzando nuevas metas”, subraya Núria Vilanova.