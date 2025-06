CEAPI apuesta la reinvención como clave del éxito empresarial: del legado familiar al liderazgo global

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), bajo el título de ‘Conectamos continentes, construimos oportunidades’, ha puesto sobre la mesa la visión y experiencia de los empresarios sobre cómo preservar el legado familiar, así como la necesidad de reinventar los negocios para alcanzar el éxito. El evento, que se desarrolla en el Cartuja Center CITÉ de Sevilla, reúne a 500 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de América Latina y España, y personalidades institucionales de toda la Comunidad Iberoamericana.

Suzana Curic, Country Lead de Amazon Web Services para España y Portugal, ha abordado el desafío digital en su ponencia*‘Europa e Iberoamérica: dos regiones, un reto digital’, donde ha compartido la necesidad de que “todas las empresas adopten o incorporen la IA en sus procesos para garantizar su competitividad”. Asimismo, ha señalado al talento como uno de los frenos más significativos en este proceso de transformación: “El cambio de añadir tecnologías emergentes no se puede asumir sin formación. Es importantísima la instrucción en las capacidades digitales necesarias para responder a las nuevas necesidades”.

En entrevista dirigida por Yolanda Román, directora global de Asuntos Públicos ATREVIA, Curic también ha subrayado la importancia del manejo de los datos y de la existencia de un marco regulatorio adecuado que impulse la innovación y la confianza.

Dentro de esta programación, también Enrique Riquelme, presidente Grupo COX, ha protagonizado la entrevista ‘Historias de Éxito y Transformación’, bajo la moderación de Candelas Martín de Cabiedes, directora de Europa Press Madrid. En este panel, Riquelme ha compartido la experiencia del grupo con su salida a bolsa, una maniobra que considera “muy atractiva y muy recomendable para el crecimiento de las compañías en tanto que el retorno es interesantísimo en diversos aspectos, como la atracción de talento o la transparencia”. “También, por supuesto, es muy duro”, ha añadido. “Salir a bolsa para crecer, sí. Salir a bolsa para salir de un problema, no lo recomendaría nunca”, aclaró.

Retos de la Empresa Familiar

Las empresas familiares también han tenido un espacio en el que repasar la sucesión generacional, la profesionalización, la gobernanza y la adaptación a un entorno en constante cambio como factores para alcanzar el éxito. Simón Pedro Barceló, co-Presidente en Barceló Hotel Group, Vicente Boluda Ceballos, executive Chairman Boluda Towage, y Marina López Sanjurjo, directora Corporativa Grupo HOTUSA, han participado en el panel ‘Retos de la Empresa Familiar’ bajo la moderación de Francisco Cerezo, socio DLA Piper.

Para Simón Pedro Barceló “es fundamental dejar hacer, pero hay que procurar hacerlo en línea con la innovación y el desarrollo de negocio, ejes también esenciales. La participación en la empresa debe nacer en las nuevas generaciones del propio deseo y la propia inquietud; es necesario mostrar interés, pedir la vez, y al otro lado corresponde fomentar el espíritu emprendedor que posibilite que esto pase”.

De acuerdo con ello, Vicente Boluda Ceballos ha alertado, no obstante, del peligro de malentender un impulso excesivo y el querer cambiar cosas que no se procuran. A este respecto, Ceballos ha insistido en que “lo más importante es saber entenderse, y que exista un diálogo. Hay que procurar una sucesión que no sea una sustitución, que permita aportar e innovar, pero con acompañamiento, con entendimiento entre generaciones para garantizar que se hace desde el respeto”.

Marina López Sanjurjo, por su parte, ha expresado que “la diferencia entre una empresa familiar y una cotizada reside en la ventaja y la responsabilidad de pensar en décadas, en vez de en trimestres, lo que nos permite anticiparnos a los cambios. La sucesión debe afrontarse como lo que es: la garantía de la continuidad de un proyecto, y esto exige mucho esfuerzo, trabajo y perseverancia. Con un plan flexible, que se adapte a la transformación y que combine innovación, valores claros y una misión compartida”.

VIII Congreso Iberoamericano CEAPI

Bajo el título Conectamos continentes, construimos oportunidades, el VIII Congreso Iberoamericano CEAPI reúne del 2 al 4 de junio en Sevilla, España, a 500 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica, en un evento que ha contado con la presencia de 75 panelistas latinoamericanos y españoles.

En el encuentro participan empresarios de primer nivel en representación de Argentina: Alejandro Bulgheroni, Presidente de PanAmericanEnergy Group; de Bolivia: Marilyn Cochamanidis, Vicepresidenta corporativa de Grupo Kuljis Cochamanidis; de Chile: Óscar Leria Chateau, OSIM INVERSIONES; Paola Luksic, Presidenta de la Fundación Luksic, y Francisca Ponce, Directora Ejecutiva de The Family Ponce Group; de Colombia: Jaime Gilinski, Presidente, GILINSKI GROUP, y Omar González Pardo, Presidente del Grupo Trinity; de España: Beatriz Corredor, Presidenta de REDEIA, Manuel Contreras, Presidente del Grupo AZVI, Juan Carlos Escotet, Presidente de Abanca, Ana Godó Valls, Consejera - Directora Editorial del Grupo Godó Comunicación, Antonio Huertas, Presidente de MAPFRE; Juan Moya, Presidente de Persán, Antonio Pulido, Presidente de Fundación Cajasol, Enrique Riquelme, Presidente de Grupo COX, y Antonio Somé, CEO de Persán; de Honduras: Guillermo Bueso, CEO de Banco Atlántida; de Guatemala: Piero Coen de Grupo COEN, Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, Roberto Lara, CEO de Castillo Hermanos, y Francisco Sinibaldi, Presidente de Bebidas No Carbonatadas; de México: Valentín Diez Morodo, Presidente de Honor de COMCE; de Panamá como Stanley Motta, Presidente de Copa Holdings; de Paraguay: Esteban Morabito, Presidente de MAAHSA; de Perú: Roque Benavides, Presidente del Directorio, CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.; y de República Dominicana: Felipe Vicini, presidente ejecutivo de INICIA, entre otros.

Además de la empresa, el Congreso cuenta con la presencia de personalidades culturales como el cantante Carlos Vives.

Dentro del ámbito institucional, son muchos los líderes institucionales que comparten espacio con los empresarios iberoamericanos.*Tendrán presencia en el Congreso personalidades como*Jordi Hereu, Ministro de Industria y Turismo de España; Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente de la Junta de Andalucía; José Luis Sanz, alcalde de Sevilla; Carolina España, Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía; Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano (SEGIB); Mariano Jabonero, Secretario General de OEI; Sergio Díaz-Granados, Presidente Ejecutivo de CAF; Elisa Carbonell, Consejera Delegada del ICEX; Max Trejo, Secretario General del OIJ de 2019 a 2025, y Ana Botella, Ex alcaldesa de Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Integra y Directora del Atlántico Instituto de Gobierno, entre otros.