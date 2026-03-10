CEAPI y CAF dialogan con la ministra Ximena Rincón sobre el papel de empresas en el inicio de una nueva etapa en Chile

CEAPI y CAF dialogan con la ministra Ximena Rincón sobre el papel de las empresas en el comienzo de una nueva etapa en Chile - CEAPI

Con motivo de la toma de posesión del presidente de Chile, José Antonio Kast, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, han celebrado, este lunes en Chile, un encuentro presidido por Ximera Rincón, ministra designada de Energía en Chile, Ximena Lincolao, ministra designada de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, y Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF.

Durante el desarrollo del desayuno, titulado ‘Invertir en Chile. Invertir en Iberoamérica’, la ministra designada de Energía ha declarado que “el desafío que nos ha impuesto el Presidente en este gobierno de emergencia, es que las cosas pasen y, que dejemos de encontrar excusas para identificar y explicar que hombres y mujeres en nuestro país no tengan seguridad ciudadana, económica, seguridad en servicio básicos”.

Además, la futura ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, aseguró que “en nuestro ministerio, el enfoque más grande que vamos a tener será acelerar la alfabetización en IA. Esta herramienta es un ecualizador de salarios, porque una persona que iba anteriormente a la universidad estudiaba 6 años para una carrera profesional en desarrollo computacional. Hoy día no necesita hacer eso. 10 semanas ya está listo”.

Por su parte, Núria Vilanova ha señalado que “este es el momento de crecer. Eso significa dar un paso adelante para colaborar con los Gobiernos y recuperar la confianza en nuestros países. En Chile llega un Gobierno que confía en los empresarios. Esto significa que, objetivamente, es el momento de invertir en este país, por sus recursos, sus personas, su situación geográfica. Para nosotros, en CEAPI, la clave es colaborar con los gobiernos en el diálogo para crear el clima adecuado para la inversión extranjera y local. Y queremos ser un aliado de Chile que afronta un tiempo nuevo de diálogo y colaboración con el foco en la inversión”.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, ha afirmado que “Chile ha demostrado históricamente que la solidez institucional y la apertura a la inversión son la base del desarrollo. CAF acompaña esta nueva etapa con el compromiso de movilizar financiamiento hacia proyectos que generen empleo, infraestructura y bienestar para los chilenos. Creemos en el potencial de Iberoamérica, y Chile es un ejemplo de lo que es posible cuando el sector público y el privado trabajan en la misma dirección”.