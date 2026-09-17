CEAPI celebrará encuentros con seis presidentes iberoamericanos

Cartel del evento - Cedida

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS)

La agenda incluirá reuniones con los presidentes de Guyana, República Dominicana, Andorra, Guatemala, Perú y Paraguay , así como encuentros con el vicepredente de Colombia y representantes de El Salvador, entre otros.

El programa incluirá también una mesa de trabajo PNUD-CEAPI en la sede de Naciones Unidas, bajo el título “Financiando la transición energética para un crecimiento resiliente”, además de encuentros con representantes de organismos multilaterales como la CAF.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) organizará, en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el cuarto ciclo de encuentros con presidentes y altos dignatarios iberoamericanos, que tendrá lugar entre el 20 y el 24 de septiembre.

Una delegación de más de 40 presidentes y CEO’s de grandes empresas, encabezada por Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, y Ana Pastor, Secretaria General de CEAPI, mantendrá durante estos días una intensa agenda de reuniones con presidentes y representantes de instituciones multilaterales de América Latina y el Caribe, con el objetivo de fortalecer el diálogo entre el sector empresarial y los líderes de la región y abordar algunos de los principales retos y oportunidades para el desarrollo económico.

Para Vilanova estos encuentros representan una oportunidad para reforzar el papel del sector privado en Iberoamérica. “Desde CEAPI queremos contribuir a ese objetivo, acercando a líderes empresariales e institucionales para identificar oportunidades concretas y definir juntos una agenda de crecimiento, inversión y desarrollo para mejorar resultados en la región”, señala la presidenta de CEAPI.

Reuniones con presidentes y altos representantes

La agenda comenzará el 20 de septiembre, con un acto con José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia.

El 21 de septiembre tendrá lugar un encuentro con Irfaan Ali, presidente de Guyana. Posteriormente, se celebrará un evento con Luis Abinader, presidente de República DominicanaAdemás de una charla con Indiana Trejos Gallo, ministra de comercio de Costa Rica, y Manuel Tovar, Canciller de Costa Rica.

Ese mismo día se celebrará una cita con Xavier Espot, presidente de Andorra, en un lugar pendiente de confirmación.

Además, el 23 de septiembre tendrá lugar una charla con Indiana Trejos Gallo, ministra de comercio de Costa Rica, y Manuel Tovar, Canciller de Costa Rica.

El último día de la agenda, el 24 de septiembre, comenzará con un evento con Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, y más adelante tendrá lugar un encuentro con Santiago Peña, presidente de Paraguay.

Actividades con organismos multilaterales

El 22 de septiembre, la agenda comenzará con una mesa de trabajo en la sede de Naciones Unidas, bajo el título PNUD-CEAPI Talk: “Financiando la transición energética para un crecimiento resiliente”, que permitirá analizar los mecanismos de financiación necesarios para impulsar la transición energética y promover modelos de crecimiento más resilientes y sostenibles. Un proyecto que se realiza junto al Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo, PNUD, por segundo año consecutivo; y al que están invitados presidentes iberoamericanos.

El 23 de septiembre, los empresarios mantendrán un encuentro con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF. Y, a continuación, tendrá lugar una cita con con una delegación del gobierno de El Salvador. La jornada concluirá con un encuentro con Keiko Fujimori, presidenta de Perú.

Un espacio para el diálogo entre líderes políticos y empresariales

Este cuarto ciclo de encuentros se desarrollará coincidiendo con la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, uno de los principales puntos de encuentro de líderes políticos, empresariales e institucionales de todo el mundo.

La iniciativa permitirá a CEAPI continuar tendiendo puentes entre el sector privado y los responsables institucionales de Iberoamérica, favoreciendo un diálogo directo sobre las oportunidades de inversión, el crecimiento económico, la transición energética y el fortalecimiento de las relaciones entre América Latina, Europa y el resto de la comunidad internacional.