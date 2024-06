CEAPI cierra su VII Congreso con un llamamiento a creer en Iberoamérica e impulsar su desarrollo económico y social

Cartagena de Indias, 19 de junio de 2024.

La séptima edición del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), bajo el título de 'Creer, crear y crecer. Iberoamérica ante el reto del crecimiento y la productividad', ha culminado con un llamamiento a creer en iberoamérica e impulsar su desarrollo económico y social, pero también de cambios tectónicos en la geopolítica mundial. El evento, que se ha desarrollado en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, ha reunido a 400 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de América Latina y España, y personalidades institucionales de toda la Comunidad Iberoamericana.

La clausura del VII Congreso Iberoamericano de CEAPI ha estado marcada por tres momentos, que han regalado a los asistentes una despedida a la altura de las tres jornadas vividas. Tres momentos en los que la emoción y el respeto por la región han estado muy presentes. El primero de ellos ha sido la entrega de la Medalla CEAPI a Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski, por su labor como presidente de esta edición del Congreso. "Los líderes empresariales tenemos un compromiso muy grande con nuestros países, y como uno más me enorgullece haber logrado que más de 400 empresarios hayan visitado Colombia. Agradezco este reconocimiento, que me motiva a seguir trabajando en pro de Colombia e Iberoamérica, y a seguir construyendo el legado que mi padre me ha confiado".

Núria Vilanova, presidenta de CEAPI ha destacado que "Durante tres días tuvimos la oportunidad de compartir y aprender de más de 400 empresarios, pero sobre todo, y lo que es más importante para nosotros, es que se crearon conexiones de empresarios, que muy seguramente crearán sinergias por y para sus negocios y sus países. Gracias Cartagena de Indias y gracias Colombia, estoy segura que todos los que estuvimos acá llevaremos a este país y a su gente en el corazón. Nos vemos en el 2025 en Sevilla para que, desde el empresariado, sigamos fortaleciendo nuestros países".

El cantante colombiano Carlos Vives ha puesto el broche final a este encuentro empresarial, con una canción y una charla en la que ha señalado "son los recuerdos los que nutren nuestra identidad y un pueblo sin identidad es un barco a la deriva. Olvidamos por qué somos lo que somos. Nunca fuimos una colonia española, en realidad, éramos españoles".

El VII Congreso Iberoamericano será en Sevilla en 2025

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha anunciado que el VIII Congreso Iberoamericano CEAPI se celebrará en Sevilla en junio de 2025. Por primera vez, el consejo empresarial traslada su congreso a la capital de Andalucía para ampliar los horizontes de la inversión española.

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía festejó el anunció declarando que "estamos deseando aprovechar cada oportunidad para mostrar cómo está avanzando Andalucía, es por esto y por esos vínculos que nos unen con iberoamérica que nos place anunciar que el próximo año, 2025, el congreso Ceapi se celebrará en Sevilla".

VII Congreso Iberoamericano CEAPI

Bajo el título Creer, crear y crecer. Iberoamérica ante el reto del crecimiento y la productividad, el VII Congreso Iberoamericano CEAPI ha reunido del 17 al 19 de junio en Cartagena de Indias, Colombia, a 400 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica, en un evento que ha contado con la presencia de 86 panelistas iberoamericanos y españoles.

El encuentro ha reunido a 400 empresarios, iberoamericanos y españoles de primer nivel como Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur (Colombia); Mireya Blavia de Cisneros, presidenta de We Cisneros (Venezuela); Carlos Enrique Cavelier, presidente de la Junta directiva y coordinador de Sueños de Alquería (Colombia); Francisco J. Cerezo, chair, US-Latin America practice & finance, de DLA Piper (EE.UU); Francisco Cervantes, presidente de CCE-Consejo Coordinador Empresarial (México); Manuel Contreras, presidente de AZVI (España); Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (España); Pita De la Vega, directora general y presidenta del Consejo de Administración de Almacenes Distribuidores de la Frontera (México); Camila Escobar, presidenta de Procafecol (Colombia); Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica Hispam (España); Omar González, presidente del Grupo Trinity y presidente del Consejo Colombiano de CEAPI (Colombia); Jaime GIlinski, presidente del Grupo GIlinski y presidente del VII Congreso Iberoamericano CEAPI (Colombia); Daniel Haime, presidente de Serena del Mar (Colombia); Antonio Huertas, presidente de Mapfre (España); Maris Llorens, presidenta de Viradolce (Paraguay); Bruce Mac Master, presidente de la ANDI (Colombia); Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia (Colombia); Stanley Motta, presidente de Copa Holdings (Panamá); Alejandra Mustakis, socia fundadora de Medular Kauel, IF, 1ko y cenprendedor (Chile); Isabel Noboa, presidenta de Nobis (Ecuador); Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (Colombia); Ramiro Ortiz Gurdián, director & Chief bbusiness officer del Grupo Promérica (Nicaragua); Cristina Pineda, cofundadora de Pineda Covalín (México), Adriana Sarmiento, CEO y fundadora de CCXC (Colombia), y Carlos Vargas, presidente de Andino Investment Holding (Perú), entre muchos otros.

Además de la empresa, el Congreso ha contado con la presencia de personalidades del mundo del deporte y la cultura como Alexia Putellas, Campeona Mundial de Futbol 2023, Balón Oro femenino y The Best a la mejor jugadora FIFA (España); Tatiana Calderón, piloto de automovilismo (Colombia), y el cantante Carlos Vives.

Dentro del ámbito institucional, ha contado con la participación de figuras destacadas como de Lavinia Valbonesi, primera dama de la República de Ecuador (Ecuador); Dumek Turbay, alcalde de Cartagena de Indias (Colombia); Andrés Allamand, secretario general iberoamericano (SEGIB); Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF (Colombia); Joaquín María Aristegui, embajador de España en Colombia (España); Eduardo Ávila, embajador de Colombia en España (Colombia); Mohamed Abdulla Ali Binkhater Alshamsi, embajador de Emiratos Árabes en Colombia (Emiratos Árabes unidos); Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente ejecutivo del Banco Mundial para América Latina y el Caribe (Colombia); Michelle Muschett, subsecretaria general, administradora adjunta y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD (Panamá); Max Trejo, secretario general de la OIJ (México); Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos (España), Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá (Colombia); Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín (Colombia); Alejandro Eder, alcalde de Cali (Colombia); José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid (España), y Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo (República Dominicana), entre otros.