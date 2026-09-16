CEAPI conecta Barcelona con inversores de España e Iberoamérica

Foro de inversiones, CEAPI. - Cedida

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS)

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica celebrará los próximos 8 y 9 de octubre en Barcelona el Foro de Inversiones 'Invertir en Barcelona, invertir en España, invertir en Iberoamérica'

El encuentro reunirá a presidentes, CEOs, familias empresarias e inversores de España y América Latina y contará con la participación de representantes institucionales como Salvador Illa y Jaume Collboni

Inteligencia artificial, supercomputación, agroindustria, empresa familiar, mercados de capitales, real estate, turismo, energía, salud y nuevas oportunidades de inversión centrarán un programa que conectará capital y proyectos empresariales

Núria Vilanova explica que “Barcelona reúne las condiciones para convertirse en un gran punto de encuentro entre Iberoamérica y Europa. Queremos aprovechar ese potencial para acercar a sus líderes empresariales, generar nuevas conexiones y convertirlas en oportunidades reales de inversión”

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebrará los próximos 8 y 9 de octubre en Barcelona el Foro de Inversiones 'Invertir en Barcelona, invertir en España, invertir en Iberoamérica', un encuentro que reunirá a destacados*presidentes, CEOs, familias empresarias, inversores y líderes institucionales de España y América Latina*con el objetivo de generar nuevas alianzas empresariales y transformar las oportunidades de inversión entre ambos lados del Atlántico en proyectos concretos de crecimiento.

Durante dos jornadas, Barcelona se convertirá en punto de encuentro para analizar las grandes transformaciones que están redefiniendo las oportunidades de inversión en Iberoamérica y Europa y para poner en contacto a empresarios y compañías con capacidad para desarrollar nuevos proyectos internacionales. El encuentro abordará tanto las grandes tendencias que marcarán la próxima década como casos concretos de empresas que ya están invirtiendo, creciendo y generando actividad a ambos lados del Atlántico.

El Foro contará con la presencia de destacados representantes institucionales, entre ellos el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, cuya intervención está prevista para la jornada del 8 de octubre.

En palabras de la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, “Barcelona reúne las condiciones para convertirse en un gran punto de encuentro entre Iberoamérica y Europa. Queremos aprovechar ese potencial para acercar a sus líderes empresariales, generar nuevas conexiones y convertirlas en oportunidades reales de inversión”.

Barcelona, punto de encuentro para la inversión iberoamericana

Las jornadas parten de la premisa de esa relación económica entre España e Iberoamérica que ofrece nuevas oportunidades en un contexto de transformación tecnológica, energética y geoestratégica. España, y especialmente Barcelona, cuenta con activos que pueden favorecer la llegada de inversión iberoamericana y, al mismo tiempo, convertirse en plataforma para que las compañías españolas aceleren su crecimiento en América Latina.

En este contexto, el programa pondrá sobre la mesa cuestiones como el desarrollo de nuevos ecosistemas de inteligencia artificial y supercomputación, la transformación tecnológica de la agroindustria, el acceso de empresas iberoamericanas a los mercados de capitales españoles, las oportunidades de inversión en el sector inmobiliario, el crecimiento del turismo y la conexión entre Europa, América y su salto al resto de continentes.

El encuentro analizará asimismo el papel de las familias empresarias como motores de inversión y generación de empleo, las nuevas oportunidades vinculadas a la energía y la geoestrategia, la innovación en salud y enfermedades raras y el potencial de nuevas conexiones empresariales entre España y el Caribe.

Una representación empresarial de primer nivel

El Foro contará con una amplia representación empresarial de España y América Latina. Entre los empresarios iberoamericanos participantes se encuentran Hermógenes Gilberto Barcia Fernández, presidente de Botica Hermógenes Barcia S.A. (Ecuador); Sebastián Mejía Salazar, vicepresidente de PROCAFECOL (Colombia); Yonatan Bursztyn, presidente de Nalsani y fundador de TOTTO (Colombia); Camilo Durán Scarpetta, director de Internacionalización de Outsourcing S.A.S BIC (Colombia); Ernesto Kruger, CEO de Kruger Corporation (Ecuador); José Antonio Rodríguez, presidente del Consejo de Administración de Banco López de Haro (República Dominicana); Carlos Vargas, CEO de Andino Investment Holding (Perú); Omar González, presidente de Grupo Trinity (Colombia); Juan Pablo Vasquez, director de Campiglia SL (Colombia), y Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo (México).

Por parte de España, participarán Josep Oliu, presidente ejecutivo de Banco Sabadell; Gonzalo de Miquel, vicepresidente de Desarrollo Clínico Global de Alexion, AstraZeneca Rare Disease; Josep Graells, presidente de Vallformosa; Pau Relat, presidente de MAT Holding; Carles Sumarroca, presidente de Agromillora; Enrique Morera, CEO y propietario de SARM; Felipe Campos Rubio, consejero delegado de Aguas de Barcelona; Emiliano López-Atxurra, presidente de Petronor; José Rodríguez Pousa, CEO de Sercotel; Alex Cierco, CEO de ESADE; Ramón Hermosilla, fundador de Terralpa; Albert Magrans, CEO de Roca, y Eulalia Planes Corts, CEO de DISPUR.

La visión institucional de España y Cataluña

El encuentro contará asimismo con una destacada representación institucional catalana, entre la que destacan el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

La participación de las instituciones permitirá abordar el atractivo de Barcelona y Cataluña como destinos de inversión, así como el papel de España en la internacionalización de las compañías iberoamericanas y en la construcción de nuevas relaciones empresariales entre Europa, América Latina y otros mercados estratégicos.

Del debate a la generación de negocio

Uno de los objetivos principales del Foro será trasladar el debate a la generación de oportunidades empresariales concretas. Para ello, el encuentro contará un cóctel la noche del 8 de octubre, y continuará el día 9 con actividades dirigidas a los socios de CEAPI inscritos.

La jornada del viernes comenzará con encuentros privados entre presidentes y CEOs, concebidos como espacios reducidos para compartir prioridades, identificar oportunidades de inversión y generar nuevas conexiones empresariales entre regiones estratégicas.

El programa finalizará con visitas empresariales exclusivas, entre ellas una visita a la fábrica de Estrella Damm en El Prat, una de las mayores fábricas de Europa, donde los participantes podrán conocer de primera mano el proceso de elaboración de la cerveza, así como el papel de la tecnología y la automatización en una compañía familiar con más de un siglo de trayectoria.