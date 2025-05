CEAPI homenajeará al empresario guatemalteco Dionisio Gutiérrez, Premio Enrique V. Iglesias 2025

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario y sociólogo guatemalteco Dionisio Gutiérrez será homenajeado con el Premio Enrique V. Iglesias 2025 por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) el VIII Congreso Iberoamericano que se celebra la próxima semana en Sevilla. La concesión de este galardón se acordó por unanimidad en la reunión del jurado celebrada el pasado 20 de mayo.

El homenaje tendrá lugar en una cena de gala el 3 de junio, que se celebrará en el Real Alcázar de Sevilla con motivo del Congreso anual Iberoamericano del CEAPI, titulado Conectamos continentes, construimos oportunidades. El acto precederá a la entrega oficial del galardón que se llevará a cabo a final de año.

El empresario y sociólogo guatemalteco Dionisio Gutiérrez será distinguido con el 'Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano'. En concreto, el jurado ha valorado su dilatada trayectoria durante la cual consiguió convertir Corporación Multi Inversiones en una referencia que en sus 105 años de antigüedad ha conseguido estar presente en 15 países y contar con más de 54.000 colaboradores.

En palabras de Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, “Dionisio Gutiérrez representa un ejemplo extraordinario de afán de superación y liderazgo precoz, que con la experiencia y el paso de las décadas no ha parado de crecer. Con solo 17 años, la vida le situó al frente de la empresa familiar. Mientras muchos aún se están formando, él ya asumía las máximas responsabilidades de la compañía y sorprendía por su madurez, visión estratégica y capacidad de gestión.”

Al conocer el anuncio del jurado del galardón, Gutiérrez expresó su agradecimiento a CEAPI y lo consideró un estímulo para seguir impulsando proyectos en favor de Iberoamérica: “Recibir un galardón nunca deja de ser extraño pues toda obra, si es honesta, está siempre inacabada. Agradezco este premio con sorpresa y gratitud."Siempre he creído que todo reconocimiento, si es justo, debe mirarse como espejo que devuelve no lo que fuimos, sino lo que aún podemos ser. "Gracias por este premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo Empresarial Iberoamericano, que confirma que, en este tiempo incierto, todavía hay espacio para la dignidad, la inteligencia… y la esperanza.*Este reconocimiento no es mérito mío, sino generosidad de todos los empresarios iberoamericanos que forman parte de la gran familia de CEAPI”.

Además de estar durante más de tres décadas al frente de la Corporación Multi-Inversiones (CMI), una de las principales compañías del istmo, y un papel clave en diversas entidades empresariales y financieras, Gutiérrez ha combinado liderazgo empresarial con un firme compromiso con la vida pública y los valores democráticos en la región.

Doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca, y miembro activo de centros de pensamiento internacionales como Freedom House, el Bush Institute, la Universidad Georgetown y la Escuela Kennedy de Harvard, Gutiérrez ha sido una figura clave en los debates contemporáneos sobre gobernabilidad en Iberoamérica.

Desde la Fundación Libertad y Desarrollo, impulsa además investigaciones, foros y propuestas de política pública de largo plazo, en diálogo permanente con líderes regionales y globales.

Gutiérrez también es un referente en el mundo de la comunicación y el análisis político, fue director y presentador del programa televisivo "Libre Encuentro" durante 20 años y actualmente lidera "Razón de Estado", transmitido por NTN24 a todo el continente. Su voz ha sido reconocida con galardones como el premio "Empoderamiento a la Democracia" (2012) y la Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda, otorgada por el Rey Felipe VI de España en 2014.

En 2024, Bloomberg lo incluyó entre los líderes más influyentes de América Latina.

Premio Enrique V. Iglesias al desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano

El premio, instituido en 2014, es un reconocimiento a la figura de Enrique V. Iglesias, presidente de honor del CEAPI y primer secretario general Iberoamericano (Segib) que destaca el trabajo de las personalidades que contribuyen de forma extraordinaria a la evolución y desarrollo de los países iberoamericanos y a la generación de un espíritu inclusivo que permite compartir unos mismos retos y valores.

Además, es un instrumento que tiende a destacar a quienes más contribuyen a la relación entre los países mediante su actividad económica, inversiones conjuntas y promoción del comercio.

El jurado está compuesto por destacadas personalidades del ámbito empresarial como: Enrique V. Iglesias (Uruguay, presidente del Premio); Núria Vilanova (España, presidenta de CEAPI y secretaria del Premio); Andrés Allamand (Chile, secretario general iberoamericano de SEGIB); Ana Botella (España, presidenta de Fundación Integra y miembro del Consejo Asesor de CEAPI); Ana Botín (España, presidenta del Grupo Santander y ganadora del VIII Premio); Alejandro Bulgheroni (Argentina, presidente de Pan American Energy Group y ganador del V Premio); Juan Luis Cebrián (España, presidente de honor de El País); José Creuheras (España, presidente del Grupo Planeta); Sergio Díaz-Granados (Colombia, presidente de CAF); Valentín Diez Morodo (México, presidente de COMCE y ganador del I Premio); Antonio Fernández-Galiano (España, expresidente y CEO de Unidad Editorial); Antonio Garamendi (España, presidente de la CEOE); Jaime Gilinski (Colombia, presidente del Grupo Gilinski y ganador del VIII Premio); Javier Godó (España, presidente del Grupo Godó); Arancha González Laya (España, miembro del Consejo Asesor Institucional de CEAPI); Mariano Jabonero (España, secretario general de la OEI); Stanley Motta (Panamá, presidente de COPA Holdings y ganador del VI Premio); Gina Magnolia Riaño (Colombia, secretaria general de la OISS); Max Trejo (México, exsecretario general del OIJ); e Ignacio Ybarra (España, presidente de Vocento).

El galardón, que ha sido entregado en varias ocasiones por el rey de España, Felipe VI, ha sido otorgado al mexicano Valentín Díez Morodo; *al colombiano Luis Carlos Sarmiento; al hispano-mexicano Plácido Arango; al argentino Alejandro Bulgheroni; al panameño Stanley Motta, a la española Ana Botín, al colombiano Jaime Gilinski; al mexicano, Carlos Slim; y a la familia empresarial del Grupo Luksic, de Chile.