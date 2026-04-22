CEAPI impulsa el concepto “multiberoamericanas” para una nueva realidad empresarial

Barómetro Empresarial Iberoamericano CEAPI - CEDIDA

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha presentado este martes el Barómetro Empresarial Iberoamericano. El acto, que ha tenido lugar en Casa de América, ha contado con la presencia del ministro de Industria y Turismo Gobierno de España, Jordi Hereu; la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, y el director general de Casa de América, León de la Torre, así como representantes institucionales y empresariales de ambos lados del Atlántico.

Durante su intervención, el ministro Jordi Hereu destacó que “CEAPI es una entidad que trabaja por construir Iberoamérica desde el sector empresarial generando espacios de diálogo y empatía”. Además, reivindicó que “se necesita convicción y militancia iberoamericana”.

El ministro añadió que “este barómetro es una buena noticia y gran instrumento para ganar influencia generando conocimiento, que es el mejor motor de transformación”. “Toca militar en el multilateralismo. Igual que este Gobierno defiende más y mejor Europa, también debemos hacerlo con Iberoamérica. Ha llegado el momento de reforzar el espacio iberoamericano”, concluyó Hereu.

El director general de Casa de América, León de la Torre, señaló que "el Barómetro Empresarial Iberoamericano*es una herramienta de gran valor para conocer la percepción y las prioridades del empresariado iberoamericano, así como los principales retos y oportunidades económicas de la región. Nos ayuda a anticipar tendencias, identificar riesgos y*a construir propuestas desde una mirada compartida entre ambos lados del Atlántico, algo que forma parte de la misión de la Casa de América, que busca fortalecer el diálogo y la cooperación entre España y los países de América Latina y el Caribe".

Además, se celebró un conversatorio entre Núria Vilanova presidenta de CEAPI; Isabel Álvarez, catedrática de Economía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Félix Sanz Roldán, director del CNI de 2009 a 2019 y miembro del Consejo Asesor de CEAPI.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, puso en valor el lanzamiento del Barómetro como una herramienta clave para el conocimiento y la toma de decisiones: “lo que no se mide, no se puede mejorar, y este Barómetro nace para generar conocimiento, impulsar una visión positiva de Iberoamérica y reforzar el papel de sus empresarios como motor de crecimiento y cohesión”. Además, Vilanova hizo hincapié en que “queremos dar la batalla de las ideas porque los empresarios somos parte de la solución”.

Por su parte, Félix Sanz Roldán señaló que “en un mundo polarizado, lo positivo de esta situación es que todos (los países) dajamos de ser sujetos pasivos para pasar a ser actores, y poder decidir qué papel jugamos”; mientras que Isabel Álvarez explicó que “en cuanto al concepto multiberoamericanas se adapta mucho mejor a esas empresas que tienen origen o fuerte presencia en el espacio iberoamericano”.

Además, la catedrática añadió que “el Monitor Empresarial CEAPI será un instrumento que facilite la toma de decisiones a los empresarios. Anualmente habrá un monitor de países que indicará tendencias sobre la evolución económica de la región; y otro sobre sectores estratégicos que faciliten la internacionalización de las empresas”.

El Barómetro Empresarial Iberoamericano se presenta como el paraguas que integrará toda la actividad de estudios, análisis e informes impulsados por CEAPI, con el objetivo de consolidar su papel como think tank de referencia en el espacio iberoamericano. En un contexto marcado por grandes transformaciones geopolíticas, esta iniciativa busca aportar datos rigurosos que permitan comprender mejor las dinámicas económicas y fortalecer las relaciones empresariales entre Europa y América Latina.

El Barómetro contará además con un Consejo Asesor encargado de definir líneas de trabajo, objetivos y contenidos, y conformado, además de Juan Luis Cebrián, por la presidenta del Congreso de los Diputados entre 2016 y 2019 y miembro del consejo asesor del Barómetro Empresarial Iberoamericano de CEAPI, Ana Pastor; la ministra de Asuntos Exteriores entre 2020 y 2021, Arancha González Laya, y el director del Centro Nacional de Inteligencia entre 2009 y 2019, el General Félix Sanz Roldán. Multiberoamericanas: un nuevo concepto, una nueva realidad

Durante el acto, CEAPI ha presentado también el informe*‘Multiberoamericanas: un nuevo concepto, una nueva realidad’, elaborado junto con el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) bajo la dirección de la catedrática Isabel Álvarez. El estudio impulsa el reconocimiento del término “multiberoamericanas”. Para el cual, CEAPI propone que este la siguiente definición:

multiberoamericano, na

adj. y sust. f.

1. Dicho de una empresa:*Originaria de un país de Iberoamérica, que desarrolla una actividad económica relevante y coordinada en varios países de este ámbito, con una estrategia de inversión e implantación global, preferentemente a través de los continentes americano y europeo, y que contribuye a la articulación e integración económica del espacio empresarial iberoamericano.

Recientes estudios de CEAPI avalan que desde 2007 la inversión española en la región se ha triplicado, pasando de 82.000 millones de euros a 245.216 millones en 2023, alcanzando máximos históricos. Asimismo, el número de empresas con más de un 50% de capital de origen español se ha multiplicado por cuatro en la última década, pasando de 2.330 en 2014 a 10.881 en 2024, especialmente en países como México, Brasil, Colombia y Chile. Además, por cada empresa que se retira, son cuatro las que invierten, lo que evidencia el dinamismo del tejido empresarial. Todos estos datos refuerzan una realidad que encaja dentro del concepto de empresas multiberoamericanas.

En la misma línea, se destaca que el 38% de la inversión extranjera directa (IED) emitida desde España tiene como destino América Latina, lo que sitúa a España como el segundo mayor inversor en la región, solo por detrás de Estados Unidos, representando el 11% de la IED extranjera total.