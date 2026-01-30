CEAPI impulsa el dialogo con los presidentes de Brasil, Chile y Bolivia en su apuesta por Iberoamérica

(De izq. a dcha.) Una delegación de empresarios de CEAPI, encabezada por su presidenta Núria Vilanova, junto al ministro de Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana, Ito Bisonó - Cedida

Una delegación de empresarios del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), encabezada por su presidenta, Núria Vilanova, mantuvo encuentros con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast —quien asumirá su mandato el próximo 11 de marzo—, en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la ciudad de Panamá.

El pasado 28 de enero tuvieron lugar las reuniones con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Asimismo, el ministro de Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana, Ito Bisonó, intercambió unas palabras con los socios de CEAPI. Al día siguiente la Canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, también recibió a la delegación empresarial en nombre de su presidente, Daniel Noboa.

En todas las conversaciones con presidentes y miembros de Gobiernos latinoaméricanos, Núria Vilanova ha destacado “la apuesta de CEAPI -y todos y cada uno de los sus miembros- por Iberoamérica. En una era de cambios geopolíticos, es el momento de dar un paso al frente y trabajar juntos por hacer del espacio empresarial iberoaméricano el punto de conexión más potente entre Latinoamérica y la Unión Europea.

NÚRIA VILANOVA INTERVIENE EN EL FORO ECONÓMICO INTERNACIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Además de estos encuentros institucionales, Núria Vilanova intervino como ponente en el panel La voz del sector privado: la ruta de la expansión regional, junto a Juan Pablo Mata, director general del Grupo Mariposa (Guatemala); Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa (Venezuela); Bruno Pietracci, presidente de Coca-Cola Latam (Brasil), y Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería (Colombia).

Durante su intervención, la presidenta de CEAPI subrayó que “cuando una empresa cree de verdad en sí misma, en su equipo, en sus productos y en su metodología, debe aspirar a expandirse a otros países; de lo contrario, lo que está demostrando es que su verdadero talento reside únicamente en el control y en el conocimiento del mercado local”.

Asimismo, Vilanova participó en el taller sobre Diálogos sobre la gobernanza PNUD-CAF, y en la sesión privada América Latina y el Caribe ante la nueva geopolítica mundial: retos y soluciones, en la que se identificaron enfoques, prioridades y recomendaciones para fortalecer la voz internacional de la región y su capacidad de respuesta ante el nuevo escenario global.