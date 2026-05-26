CEAPI lanza “La Fuerza de Iberoamérica” para potenciar la influencia global de la región

Javier López, Núria Vilanova y Luis Amodio - CEDIDA

CIUDAD DE MÉXICO 26 May. (EUROPA PRESS) -

Convertir a Iberoamérica en un actor con mayor capacidad de influencia global en un contexto internacional marcado por la transformación tecnológica, la reconfiguración geopolítica y la competencia entre bloques económicos es el principal objetivo del manifiesto presentado este lunes por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en el marco del IX Congreso Iberoamericano, que se celebra del 25 al 27 de mayo en Ciudad de México.

Titulado “La Fuerza de Iberoamérica. Diez propuestas para convertir el potencial en influencia global”, el documento recoge una hoja de ruta empresarial y estratégica para impulsar una región más integrada, competitiva, innovadora y conectada con el mundo. Un manifiesto que se ha presentado, este lunes, en una rueda de prensa en la que ha participado Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, y Javier López, vicepresidente del Parlamento Europeo y presidente de la Comisión UE-México.

El manifiesto parte de la convicción de que Iberoamérica atraviesa un momento decisivo. La creciente relevancia de sus recursos naturales, su capacidad energética, su potencial agroalimentario, su biodiversidad, su talento joven y su posición estratégica en las nuevas cadenas globales de valor sitúan a la región ante una oportunidad histórica para ganar protagonismo internacional.

En este contexto, CEAPI hace un llamamiento a gobiernos, empresas, organismos multilaterales y sociedad civil para transformar los vínculos históricos, culturales y lingüísticos compartidos en una verdadera comunidad estratégica con capacidad de generar crecimiento, empleo, innovación y estabilidad.

“Iberoamérica vive una oportunidad histórica. El despertar de Europa y el interés de EE. UU. por la región, nos ofrece la ventaja de poder elegir. Y no hay que ver esto como algo excluyente, sino como la posibilidad de que Iberoamérica sea un eje articulador”, señaló Núria Vilanova.

Por su parte, Luis Amodio ha expresado que “Núria Vilanova, hoy por hoy, ha logrado lo que nadie ha logrado en la historia que es crear una plataforma tan importante como lo es CEAPI. Y ya no solo para las empresas Iberoamericanas, es CEAPI para el mundo: ayuda a la inercia, no solo entre las empresas iberoamericanas sino también con los gobiernos de cada país”.

Javier López destacó que “es muy coherente lo que piden los empresarios en este manifiesto, justo cuando la UE, después de 25 años, está instaurando acuerdos de primer nivel”. Además, ha insistido en que “existe un gran consenso político entre las grandes familias europeas de aprobar el acuerdo UE-México en junio”.

El documento propone diez grandes líneas de actuación para fortalecer el posicionamiento de Iberoamérica en el nuevo escenario global. Entre ellas destacan situar a los empresarios en el centro de la solución; impulsar las empresas multiberoamericanas; transformar los recursos estratégicos de la región en valor añadido y empleo formal; avanzar hacia una mayor integración empresarial y económica; y construir un ecosistema iberoamericano sólido de instituciones públicas y privadas.

Asimismo, el manifiesto plantea definir una estrategia común de inteligencia artificial orientada a la productividad y la inclusión; promover un pacto iberoamericano por el talento, el empleo formal y la juventud; convertir el idioma y la cultura compartida en una alianza geoestratégica; proyectar a Iberoamérica como una región con mayor autonomía estratégica; y consolidar a CEAPI como el gran ecosistema empresarial iberoamericano.

El texto subraya además el papel clave que pueden desempeñar países como México en el nuevo mapa económico internacional, especialmente en un momento marcado por el nearshoring, la transición energética, la digitalización y la búsqueda global de proveedores confiables.