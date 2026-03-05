CEAPI llevará a Ciudad de México “La Fuerza de Iberoamérica” en su Congreso de mayo

Empresarios españoles y mexicanos despiden el VIII Congreso Iberoamericano en Sevilla (2025), dando paso a la IX edición, que se celebrará en Ciudad de México (2026) - CEAPI

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebrará, del 25 al 27 de mayo en Ciudad e México, México, la novena edición de su Congreso, bajo el título La Fuerza de Iberoamérica. Un encuentro exclusivo en el que 500 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica -socios de CEAPI-, y líderes institucionales de toda la comunidad iberoamericana debatirán sobre el papel que los empresarios deben asumir en un mundo en transformación.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha presentado esta semana todos los detalles de la novena edición este martes en Ciudad de México, donde ha celebrado un encuentro informativo.

Tras el éxito de la octava edición del Congreso, celebrada en Sevilla, España, esta reunión de alto nivel entre líderes empresariales regresa a Latinoamérica y, por primera vez, se desplaza hasta la capital de México. Nexo crucial en las relaciones entre América Latina, Estados Unidos, España, Middle East y el resto del mundo.

Núria Vilanova ha destacado que “El IX Congreso Iberoamericano se celebra en un momento clave, en plena reconfiguración del orden mundial. Será una palanca para impulsar y demostrar que los empresarios unidos debemos situarnos en el centro de la solución, generando espacios de confianza, diálogo y colaboración. Somos la fuerza Iberoamérica y, junto a las instituciones, creer en la región es el primer paso; crear valor compartido, el segundo; y crecer juntos, nuestra verdadera razón de ser”.

El IX Congreso Iberoamericano de CEAPI tendrá la peculiaridad de que, por primera vez, será exclusivo para los miembros de CEAPI.

Durante los tres días de ponencias se debatirán los problemas globales más urgentes, su repercusión en la región y la manera de afrontarlos. El primero, los asistentes podrán compartir sus experiencias e ideas en encuentros de negocio privados sobre sectores como minería, educación o turismo. El mismo día, se celebrarán las jornadas temáticas ‘Empresa Familiar’, ‘Impacto Social’, ‘Next Generation’ y ‘Mujer, Empresa y Liderazgo en Iberoamérica’.

Con el 26 de mayo se iniciarán las jornadas de ponencias. En las que se abordarán los bloques temáticos de la fuerza de Iberoamérica en un mundo multipolar, los empresarios en el centro de la solución y los sectores que marcan el futuro. Los debates se prolongarán hasta el miércoles 27 de mayo.

PRESENCIA DE GRANDES LÍDERES EMPRESARIALES E INSTITUCIONALES

En el encuentro participarán destacados líderes empresariales de Iberoamérica. De México, Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso, Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE, y Fernando Lerdo de Tejada Servitje, director de Grupo Bimbo; de España, Vicente Boluda, vicepresidente de Boluda Corporación Marítima, y Enrique Riquelme, presidente y CEO de Cox; de República Dominicana, Juan Tomás Díaz Infante, CEO de United Petroleum Grupo Haina SRL; de Venezuela, Mireya Blavia de Cisneros, presidenta de We Cisneros; de Chile, Francisca Ponce, directora ejecutiva de The Family Ponce Group, y de Estados Unidos, Francisco Cerezo, Chair, US-LatAm de DLA Piper, entre muchos otros.

Entre los líderes institucionales que tendrán presencia en el Congreso, destacan Rebeca Grynspan, Secretaria General de UNCTAD; Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano (SEGIB); Mariano Jabonero, Secretario General de OEI; Alexandre Pupo, Secretario General de OIJ; Gina Riaño, Secretaria General de OISS; Michelle Muschett, Subsecretaria General, Administradora Adjunta y Directora Regional para América Latina y El Caribe del PNUD; Altagracia Gómez Sierra, Coordinadora del Consejo Empresarial del Gobierno de México; Sergio Díaz-Granados, Presidente Ejecutivo de CAF, y José Medina Mora, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros.