CEAPI pone a México en el centro del futuro iberoamericano

El IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) - CEDIDA

CIUDAD DE MÉXICO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) reunió a empresarios y líderes de distintos sectores en una jornada enfocada en el potencial del fútbol, la transformación industrial y la inteligencia artificial como motores de crecimiento económico, innovación y posicionamiento global para Iberoamérica.

En un contexto marcado por la celebración del Mundial de Fútbol de 2026, que tendrá a México como una de sus principales sedes, los participantes coincidieron en que el país atraviesa un momento estratégico para atraer inversión, fortalecer su competitividad y proyectarse internacionalmente a través del deporte, la industria y la tecnología.

El fútbol: el soft power que une al mundo

El impacto económico y social del deporte protagonizó el encuentro “El fútbol: el soft power que une al mundo: deporte y negocio”, en el que participaron Pita de la Vega y Alejandra de la Vega. Durante la conversación, las participantes analizaron al fútbol como una industria capaz de generar empleo, atraer inversión y fortalecer la cohesión social, además de destacar las oportunidades que traerá a México el Mundial de 2026.

Pita de la Vega destacó que el propósito social ha guiado históricamente a su familia y a su empresa, especialmente a través de iniciativas enfocadas en educación, salud y empoderamiento femenino. “Lo más importante siempre es la gente y lo que dejas en la gente”, afirmó al subrayar el impacto positivo que las empresas pueden generar en sus comunidades.

Por su parte, Alejandra de la Vega explicó cómo el fútbol se convirtió en una herramienta de transformación para Ciudad Juárez, al ofrecer a niños y jóvenes nuevos modelos aspiracionales alejados de la violencia. “El fútbol tiene esa pasión que logra conjuntarnos”, señaló al destacar el poder del deporte para construir identidad y sentido de pertenencia.

Asimismo, resaltó el papel de las Bravas de Juárez como símbolo de resiliencia y liderazgo femenino en la frontera. Ambas coincidieron en que el deporte puede convertirse en un motor de desarrollo económico, integración social y proyección internacional para México.

Historia de una transformación industrial

La jornada continuó con la entrevista “Historia de una transformación industrial”, protagonizada por Eugenio Madero, quien compartió su visión sobre los desafíos que enfrenta actualmente la industria automotriz en un entorno marcado por tensiones comerciales, cambios tecnológicos y la transformación de las cadenas globales de suministro.

Durante la conversación, Madero destacó la importancia de actuar con prudencia en las inversiones y adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado, particularmente ante el crecimiento de los vehículos eléctricos y la creciente competencia asiática. Asimismo, subrayó el papel estratégico de México como centro de talento especializado dentro de la industria automotriz global.

El presidente ejecutivo de Rassini también habló sobre la necesidad de fortalecer la cultura organizacional, impulsar planes de desarrollo para las nuevas generaciones y promover modelos de productividad acompañados de innovación tecnológica y transparencia dentro de las empresas. “Es mejor tener una solución aceptable y vivible que algo que rompas”, afirmó.

México acelera la inversión: certidumbre, infraestructura y talento como motores del crecimiento

Durante su participación en el IX Congreso Iberoamericano de CEAPI, José Medina Mora destacó las tres prioridades que han marcado la agenda del sector empresarial en México: reactivar la inversión, acompañar la revisión del T-MEC e incorporar a las micro y pequeñas empresas a la economía formal.

El empresario subrayó que México vive una nueva etapa de apertura y coordinación entre gobierno e iniciativa privada para eliminar barreras burocráticas y generar condiciones de certidumbre jurídica, seguridad, energía y agua, elementos fundamentales para atraer capital y acelerar el crecimiento económico.

Medina Mora enfatizó que México “empieza a moverse” gracias a medidas recientes impulsadas por el gobierno federal para simplificar los procesos de inversión, como la creación de una ventanilla única y esquemas de autorización más ágiles. También destacó el fondo de infraestructura proyectado al 2030, enfocado en energía e infraestructura estratégica, así como la apertura a modelos de inversión privada y mixta en generación energética.

Finalmente, hizo un llamado a los empresarios iberoamericanos a apostar por México, destacando al talento mexicano como uno de los principales activos competitivos del país, junto con su infraestructura, cultura empresarial y cercanía con el mercado de Estados Unidos.

Desaprender lo aprendido: lecciones de la IA

El impacto de la inteligencia artificial en las empresas y el mercado laboral centró también el conversatorio “Desaprender lo aprendido: lecciones de la IA”, en el que participaron Alba Medina y Mónica Flores. Durante la sesión, ambas coincidieron en que Iberoamérica enfrenta una oportunidad histórica ante la revolución tecnológica impulsada por la IA, aunque advirtieron que la región necesita generar consensos, colaboración y estrategias conjuntas para no quedar rezagada.

Alba Medina subrayó que la inteligencia artificial está acelerando una transformación “sin precedentes” para la humanidad, comparable con una nueva revolución industrial a ritmo exponencial. La presidenta de la Asociación Iberoamericana de IA alertó sobre los retos sociales que traerá esta disrupción, especialmente en materia de desigualdad, empleo y concentración de riqueza.

Asimismo, destacó que las habilidades humanas, manuales y creativas serán cada vez más valoradas en un entorno dominado por la automatización.

Por su parte, Mónica Flores afirmó que, aunque millones de empleos desaparecerán en los próximos años, también surgirán nuevas oportunidades laborales que demandarán competencias más sofisticadas. La directiva de ManpowerGroup enfatizó la necesidad de “desaprender y reaprender” con rapidez, apostando por habilidades blandas como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y el liderazgo.

Finalmente, hizo un llamado a humanizar las organizaciones e incorporar perfiles como filósofos, antropólogos y sociólogos dentro de las empresas para asegurar que la inteligencia artificial se mantenga al servicio del bienestar y los valores humanos.

La jornada del IX Congreso Iberoamericano de CEAPI dejó claro que México e Iberoamérica viven un momento decisivo para consolidarse como una región competitiva, innovadora y con capacidad de liderazgo global. Desde el poder transformador del deporte y la evolución de la industria automotriz, hasta los desafíos que plantea la inteligencia artificial, los participantes coincidieron en que el futuro dependerá de la capacidad de generar alianzas, impulsar el talento, atraer inversión y colocar a las personas en el centro de la transformación económica y tecnológica de la región.