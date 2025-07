CEAPI premia a Luis Amodio, Juan Antonio Pérez Simón y Paula Quinteros por hacer de Madrid, Capital de Iberoamérica

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Madrid, Capital de Iberoamérica, promovidos por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, tienenel objetivo de reconocer a personalidades e iniciativas que han contribuido reforzar el vínculo de esta ciudad con Iberoamérica en los ámbitos empresarial, cultural y de la comunicación, ya tienen ganadores de su primera edición, y dos de ellos representan la cultura y la empresa de México. La organización da a conocer esta información coincidiendo con la celebración, el próximo sábado 19 de julio, del Día de Iberoamérica; efeméride que conmemora el 34 aniversario de la primera Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en Guadalajara (México) en 1991.

El pasado 26 de junio se celebró la reunión del jurado presido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien excusó su asistencia y delegó su voto en la vicealcaldesa, y la Presidenta de CEAPI, Núria Vilanova. Otros vocales son Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid; Andrés Allamand, secretario general de la SEGIB; Engracia Hidalgo Tena, concejala delegada de Economía, Innovación y Hacienda; Almudena Maíllo, concejala delegada de Turismo y secretaria general de la UCCI; León de la Torre, director de Casa de América; Ximena Caraza, directora general de Casa México; Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Academia Española y socio de CEAPI; y Antonio Fernández Galiano, presidente del Consejo Asesor de ATREVIA y socio de CEAPI. Todos ellos acordaron por unanimidad que fueran ganadores:

El empresario mexicano Luis Amodio en la categoría iniciativa empresarial, actual Presidente OHLA, una de las mayores constructoras de España y desde 2020 su mayor accionista. Desde esa posición ha desempeñado un papel clave en la transformación urbanística y económica de Madrid, liderando proyectos emblemáticos que han reforzado la imagen de la ciudad como metrópoli global. Bajo su impulso, OHLA culminó la recuperación y puesta en valor del histórico Complejo Canalejas, un ambicioso proyecto de regeneración urbana en pleno centro, que integra el exclusivo Hotel Four Seasons Madrid, viviendas de lujo y una galería comercial. Además, OHLA tiene su sede en la Torre Emperador Castellana, levantada en 2008 por la propia constructora y un icono del skyline de Madrid. Estas inversiones han dinamizado la economía local, y han consolidado a la capital de España como un polo de atracción para la inversión internacional y, en concreto, en el ámbito iberoamericano.

El empresario y coleccionista de arte con la doble nacionalidad española y mexicana, Juan Antonio Pérez Simón, en la categoría de iniciativa por sus relevantes aportaciones al patrimonio cultural de Madrid, a través de donaciones y la promoción de expresiones artísticas que han fomentado el vínculo entre Iberoamérica y la capital española. Nacido en Asturias en 1941, emigró con su familia a México en busca de nuevas oportunidades, donde forjó una brillante trayectoria empresarial en el sector de las telecomunicaciones, al tiempo que fue reuniendo una de las colecciones privadas de arte más importantes del mundo, con piezas que abarcan desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, de artistas como Rubens, el Greco, Murillo, Canaletto, Tiepolo, Goya, Turner, Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Monet, Renoir, Sorolla, Munch, Picasso o Dalí. Hace unos meses, se pudo disfrutar en Madrid de la exposición “Setenta grandes maestros de la Colección Pérez Simón” y actualmente el Ayuntamiento trabaja para que esta ciudad se convierta en sede permanente de la colección, que estaría ubicada en la Serrería Belga. El amor por el arte y su deseo de compartirlo con Madrid, convierten a Pérez Simón en símbolo la conexión cultural de la ciudad con el mundo iberoamericano.

Además, también por unanimidad, el jurado acordó otorgar una mención especial a título póstumo a Mario Vargas Llosa, con la triple nacionalidad peruana, española y dominicana, y premio Nobel de Literatura en 2010, en reconocimiento a su trayectoria literaria y su contribución al diálogo cultural entre Madrid y el mundo iberoamericano. Este escritor llegó a Madrid como estudiante en la década de 1950 y hasta años recientes, hizo de esta ciudad su hogar intelectual. Durante mucho tiempo vivió en la céntrica calle de la Flora, donde escribió algunas de sus obras más emblemáticas y compartió su día a día con el bullicio de la capital española. En 1994, fue elegido miembro de la Real Academia Española, reafirmando su compromiso con la defensa y difusión del idioma español.

Por último, Paula Quintero, periodista con nacionalidad argentina y española, en la categoría de Conexión y Comunicación. En concreto, la actual editora y CEO de The Objective, ha contribuido de manera decisiva a fortalecer Madrid como espacio conectado con el mundo iberoamericano y a demostrar que en esta ciudad el talento tiene éxito sin importar su origen. A través de su compromiso con el pluralismo y la libertad de expresión, Quinteros ha reflejado el dinamismo y la evolución de la capital de España en el ámbito de la comunicación, y en el de la comunicación en español en particular; un idioma que gana protagonismo en todo el mundo. Nacida el 20 de abril de 1980, ha desarrollado una brillante carrera internacional que une América Latina y España. Ha trabajado en Colombia, Brasil y Venezuela, en medios como Televen, Globovisión, CNN en Español y El Nacional. Además, es fundadora de la revista Clímax(2004) y El Estímulo (2008). En 2014, Quinteros asumió la dirección de The Objective Media, empresa editora de The Objective, periódico digital fundado en 2013 y con sede en Madrid. Bajo su liderazgo, el medio se ha consolidado como un referente del periodismo independiente en español en toda Iberoamérica.

La ceremonia de entrega, en octubre

La entrega de los premios a los tres galardonados tendrá lugar durante la segunda quincena de octubre en los Jardines de Cecilio Rodríguez de El Retiro, en una ceremonia presidida por el Alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida, y como parte del programa, se organizará también un conversatorio con los premiados en la Casa de América. Por su parte, la entrega de la mención especial y el homenaje a Mario Vargas-Llosa se realizará más adelante en un acto que participará la familia.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, ha destacado que “Esta ciudad se ha ganado por méritos propios, como su carácter abierto, integrador y emprendedor el destino de grandes iniciativas empresariales, culturales y de comunicación procedentes de toda la región. Los premios Madrid, Capital de Iberoamérica nacen con la vocación de reconocer a aquellas personas que, con independencia de su origen, apuestan por esta ciudad y hacen de ella un puente entre Iberoamérica y Europa”.