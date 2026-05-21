CEAPI presenta en México su Congreso y reivindica a las empresas Multiberoamericanas

Alberto Bacó y Núria Vilanova - CEDIDA

CIUDAD DE MÉXICO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El IX Congreso Iberoamericano, organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que se celebrará en Ciudad de México entre el 25 y el 27 de mayo, bajo el lema ‘La Fuerza de Iberoamérica’ se ha presentado hoy a los medios de comunicación. Durante el acto han participado Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, y Alberto Espinosa, miembro del Consejo Asesor Mexicano de CEAPI y actual presidente del Comité Financiero del Consejo Coordinador Empresaria y de Global Assurance, entre otros cargos.

En total, se darán cita 500 presidentes de grandes compañías, familias empresarias y líderes empresariales e institucionales de 22 países iberoamericanos y Estados Unidos. Entre ellos se encuentran 1 de los 3 primeros empresarios de 12 países. En concreto, en 9 de ellos es el número 1, y en 3 el segundo o tercero.

De los participantes, más de 100 lo harán como ponentes y moderadores de paneles y encuentros de negocio de 15 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

En su intervención, Alberto Espinosa, en representación del Consejo Asesor Mexicano de CEAPI, ha destacado que este Congreso es una oportunidad para que “hablemos bien de México a toda Iberoamérica y a todo el mundo, para demostrar que México es la fuerza de Iberoamérica”.

Por su parte, Núria Vilanova, presidenta del CEAPI, ha recordado que “CEAPI tiene tres objetivos: unir Iberoamérica a través de sus empresarios; promover la inversión en la región; y fomentar el impacto social de las empresas de los socios”. Asimismo, ha insistido que “celebrar el congreso México es la mejor prueba de que los socios de CEAPI creemos en México”; y ha añadido que “México es cada vez más atractivo para Europa”.

Se tata de un Congreso con un alto nivel de participación institucional. Así, por parte del Gobierno de México, estarán su Presidenta, Claudia Sheimbaun; el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; Secretario de Estado de Economía, Marcelo Ebrad; o la Coordinadora del Consejo Empresarial: Altagracia Gómez.

México también estará representado por sus grandes empresarios, como Ing. Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso; junto a Luis Amodio, presidente de OHLA; Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE y presidente de Honor Internacional de CEAPI; Fernando Lerdo de Tejada Servitje, director de Grupo Bimbo; o Guadalupe de la Vega, presidenta del Consejo de Administración del Grupo de la Vega, entre otros.

En la cita empresarial, también participarán las Primeras damas de cuatro países latinoamericanos: Bolivia, Mairalena Urquidi; Guatemala, Lucrecia Peinado; Honduras, Lissette del Cid; y Panamá, Maricel Cohen de Mulino.

Por parte de la Unión Europea, estará la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. Las instituciones iberoamericanas estarán representadas por Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano (SEGIB); Mariano Jabonero, Secretario General de OEI; Alexandre Pupo, Secretario General de OIJ; Gina Riaño, Secretaria General de OISS.

Hitos importantes del Congreso

El IX Congreso Iberoamericano de CEAPI contará con varios momentos estelares, entre ellos la rueda de prensa del día 25, en la que se presentará el manifiesto “La fuerza de Iberoamérica: 10 propuestas para convertir el potencial en influencia global”, y en la que también intervendrá el vicepresidente del Parlamento Europeo para abordar el impacto del acuerdo UE-México.

Durante el congreso, también se reconocerá, además, a líderes que inspiran y fortalecen el espacio empresarial iberoamericano, con la entrega del XII Premio Enrique V. Iglesias a André Esteves, de BTG Pactual Brasil.

Por su parte, los VIII Premios Mujer, Empresa y Liderazgo reconocerán a María del Carmen Nasser, vicepresidenta de Fundación Terra, de Honduras; Francisca Ponce, directora ejecutiva de The Family Ponce Group, de Chile; Helen Deller, presidenta de Vitalia Company Holding, de Ecuador/NY; y Alba Medina, presidenta de la Asociación Iberoamericana de IA, de México; así como el II Premio Joven Emprendedor Valentín Diez Morodo a Piero Coen Dávila, fundador de OSMO, de Guatemala.

Otro de los grandes hitos será el homenaje a empresarios mexicanos que han construido puentes con Iberoamérica: Antonio del Valle Ruíz, presidente de honor vitalicio de Grupo Kaluz; Gilberto Marín, presidente de Grupo Alquimara; Antonio Suárez, fundador de GrupoMar; y Olegario Vázquez Aldir, CEO y presidente de Grupo Vazol.

La batalla de las ideas, en favor de una Iberoamérica en positivo

El Barómetro Empresarial Iberoamericano se presenta como el paraguas que integrará toda la actividad de estudios, análisis e informes impulsados por CEAPI, con el objetivo de consolidar su papel como think tank de referencia en el espacio iberoamericano. La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, puso en valor este nuevo Barómetro como una herramienta clave para el conocimiento y la toma de decisiones: “lo que no se mide, no se puede mejorar, y este Barómetro nace para generar conocimiento, impulsar una visión positiva de Iberoamérica y reforzar el papel de sus empresarios como motor de crecimiento y cohesión”. Además, Vilanova hizo hincapié en que “queremos dar la batalla de las ideas porque los empresarios somos parte de la solución”.

Multiberoamericanas: un nuevo concepto, una nueva realidad

Durante la rueda de prensa, CEAPI ha presentado también el informe ‘Multiberoamericanas: un nuevo concepto, una nueva realidad’, elaborado junto con el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) bajo la dirección de la catedrática Isabel Álvarez. El estudio impulsa el reconocimiento del término “multiberoamericanas”. Para el cual, CEAPI propone que este la siguiente definición:

multiberoamericana, na

adj. y sust. f.

Dicho de una empresa: Originaria de un país de Iberoamérica, que desarrolla una actividad económica relevante y coordinada en varios países de este ámbito, con una estrategia de inversión e implantación global, preferentemente a través de los continentes americano y europeo, y que contribuye a la articulación e integración económica del espacio empresarial iberoamericano.

Recientes estudios de CEAPI avalan que desde 2007 la inversión española en la región se ha triplicado, pasando de 82.000 millones de euros a 245.216 millones en 2023, alcanzando máximos históricos. Asimismo, en el caso de México, las empresas con mayoría de capital español han crecido un 271% en una década, pasado de 589 empresas en 20214 a 2.185 en 2024. Además, por cada empresa que se retira, son cuatro las que invierten, lo que evidencia el dinamismo del tejido empresarial.

Por otro lado, México es el primer país latinoamericano por inversiones acumuladas en Europa y también el primero por inversiones acumuladas en España, con 35.150 millones de dólares. Un dato que habla por sí solo: no estamos ante una relación unilateral, sino ante un auténtico intercambio de confianza empresarial Si hablamos de las 312 compañías latinoamericanas que emplean nuestro país como plataforma de expansión internacional -trampolines- 118 son mexicanas que controlan de forma directa 776 empresas en el exterior, confirmando el valor estratégico de España como puerta de entrada a otros mercados.