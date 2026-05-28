CEAPI reconoce a empresarios por la construcción de puentes entre México e Iberoamérica

Inés Fernández Garciarce, responsable de Proyectos Especiales de Industrias Tajín, y Horacio Fernández Castillo, director general de Industrias Tajín, bajo la moderación de Orit Pollak, managing director de REYEMSA - CEDIDA

CIUDAD DE MÉXICO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha inaugurado este martes su última jornada en Ciudad de México con un reconocimiento al liderazgo empresarial iberoamericano, la construcción de puentes entre América Latina y España y el papel de las empresas familiares como motores de crecimiento y estabilidad económica en la región.

El reconocimiento ‘Homenaje Puente Iberoamérica’ reconoció a Antonio del Valle Ruiz, presidente de honor vitalicio de Grupo Kaluz; Juan Gilberto Marín, presidente de Grupo Alquimara; Antonio Suárez, fundador de GrupoMar; Valentín Díez Morodo, cofundador del premio y presidente de honor internacional de CEAPI; y Olegario Vázquez Aldir, CEO y presidente de Grupo Vazol, por su contribución a la construcción de puentes entre México y el conjunto de Iberoamérica.

El acto fue presentado por Juan Luis Cebrián, miembro del Consejo Asesor de CEAPI, quien señaló que “los empresarios son la base fundamental de la relación entre la Península Ibérica y la América iberoamericana gracias a la unidad de la lengua”.

Marín agradeció el homenaje en nombre de todos los premiados y señaló que “esto fue un sueño que se hace realidad gracias al trabajo de Núria y todo su equipo. Cuando lleguemos arriba nos preguntarán no cuántas empresas hemos creado, sino a cuántas personas hemos ayudado a salir de la pobreza”.

Crear valor sin romper la familia

La jornada continuó con la entrevista ‘Crear valor sin romper la familia’, protagonizada por Rubén Coppel, vicepresidente de Servicios Financieros de Grupo Coppel y presidente del Consejo de BanCoppel y Afore Coppel, bajo la moderación de Carmen Gutiérrez Smith, Global Head Beyond Wealth.

Coppel destacó que “se aprende del ejemplo de los mayores y se transmite a las siguientes generaciones. Se aprende empezando desde abajo, como vendedor, donde se aprende cómo funciona la empresa y se entienden los procesos desde el inicio. Se adquiere la cultura empresarial porque uno se siente acompañado por la familia. Si la familia está bien, la empresa va a estar bien”.

Además, señaló que “la empresa hay que cuidarla y respetarla porque tiene capacidad de cohesionar a la familia. La clave es tener hambre de hacer cosas y emocionarse al implicarse en ellas. La comunicación entre los miembros de la familia es muy importante para mantener unida la empresa familiar”.

“El reto más importante que tengo es que la cuarta generación —la próxima— posea esa hambre por trabajar. La armonía de la familia se basa en que hablamos de los problemas y no criticamos a la gente”, concluyó.

Gobernar con filosofía empresarial: el liderazgo del futuro

Juan José Frangie Saade , presidente Municipal de Zapopan (México), fue el protagonista de este panel quien disertó sobre los nuevos tipos de liderazgo. Destacó que “el problema de muchos gobiernos en Latinoamérica es que confundimos hacer política con gobernar. Una cosa es ganar elecciones y otras administrar para buscar la eficiencia de las políticas públicas. Necesitamos gobiernos con filosofía empresarial que prioricen la eficiencia y la innovación, la medición de resultados y la transparencia, eliminando el compadrazgo. Un gobierno que se centra en las necesidades de sus ciudadanos invirtiendo en educación y en espacios públicos. La educación es la mejor inversión para arreglar el tejido social. Es un gobierno cercano que escucha y trata de resolver sin burocracia y trámites engorrosos. De puertas abiertas a los empresarios que son los que crean empresas. El mejor programa social es el empleo. Esa es la verdadera justicia social. Los gobiernos deben comprender que los empresarios no son un enemigo sino un aliado estratégico. Un gobierno puede estorbar o facilitar. Nosotros facilitamos las inversiones y el emprendimiento. Gobernar con filosofía empresarial es el liderazgo del futuro. Necesitamos más empresarios en la cosa pública”.

De raíces a futuro: conversación entre padre e hija y cómo vimos una oportunidad en África

El relevo generacional y la internacionalización de las empresas familiares protagonizaron también el panel ‘De raíces a futuro: conversación entre padre e hija y cómo vimos una oportunidad en África’, en el que participaron Inés Fernández Garciarce, responsable de Proyectos Especiales de Industrias Tajín, y Horacio Fernández Castillo, director general de Industrias Tajín, bajo la moderación de Orit Pollak, managing director de REYEMSA.

Durante la conversación, Inés Fernández Garciarce reflexionó sobre “qué es un orgullo y responsabilidad pensar que en un futuro habrá que hacerse cargo del legado. Me terminé enamorando del negocio cuando mi papá me invitó a conocer la empresa. Como persona admiro a mi papá su fe y confianza en Dios, así como su generosidad”.

Horacio Fernández Castillo señaló que su objetivo es “dejar un legado que pueda servirle a las siguientes generaciones. Aprendizajes como que las quiebras son las que aportan más aprendizajes. Los fracasos enseñan a construir a largo plazo. Nos adherimos a la visión de familia empresaria donde la idea es que el pastel crezca y haya oportunidades para todos los miembros de la familia. Ser empresario es una vocación que se perfecciona. Nuestra integración empresarial es vertical desde la genética al consumidor y sólo producimos un solo tipo de chile”.

Los dos se refirieron a su proyecto de inversión en África. Horacio Fernández destacó que “la idea de invertir en África es porque el futuro del desarrollo va a estar en la cuenca del Índico incluido la ribera africana que poblacionalmente va a ser la que más crezca. Estamos en Tanzania que tiene puerto al Índico y costes muy baratos. Somos una empresa orientada a la persona. Si no sirve a la persona -al consumidor- no sirve para nada. Queremos ser una empresa centrada en la persona”.