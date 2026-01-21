CEAPI reestructura su Junta Directiva y fortalece su apuesta por Iberomérica en un momento económico decisivo

(De izq. a dcha.) La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova; el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, y el Director General de CEAPI, Jordi Gutiérrez - Cedida

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha anunciado este martes, durante la Asamblea Anual de Socios, la renovación de su Junta Directiva con la incorporación de destacados líderes empresariales de América Latina y España. Así, este comité acoge a Mireya Blavia, presidenta de We Cisneros (Venezuela); Ricardo Jara, CEO & Founder de Real Time (Chile); Francisca Ponce, directora ejecutiva de The Family Ponce Group (Chile); Helen Deller, presidenta de Vitalia Company Holding (Ecuador); Enrique Riquelme, presidente y CEO de COX (España), y Francisco Sinibaldi, vicepresidente de Distribuidora Maravilla (Guatemala).

Estos nombramientos reflejan la apuesta estratégica de CEAPI por reforzar la cooperación entre la Unión Europea y América Latina, así como su compromiso con la fuerza de Iberoamérica en el contexto del nuevo orden global. La renovación de la Junta Directiva supone, además, un claro impulso al papel de Latinoamérica dentro de la organización, integrando representantes de cinco países clave de la región junto a España.

En palabras de la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, “Europa necesita despertar. El escenario internacional actual obliga a la Unión Europea a redefinir sus alianzas si quiere preservar su competitividad, su autonomía estratégica y su peso global. En este contexto, América Latina se presenta como una oportunidad estratégica: un tren que Europa no puede permitirse perder”.

Vilanova ha subrayado que la incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva “refuerza la diversidad, el liderazgo y la representatividad de CEAPI, y consolida su papel como plataforma de referencia del empresariado iberoamericano”. Además, ha contado que “pasamos de una Junta Directiva compuesta por 26 miembros de seis países y un 25% de mujeres, a una nueva junta de 24 miembros en la que el diversidad geográfica aumenta en más de un 50% hasta alcanzar las 10 nacionalidades -España, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Panamá y Guatemala- y el número de mujeres alcanza el 33%”.

EL SECRETARIO GENERAL IBEROAMERICANO PRESIDE EL ALMUERZO ANUAL

Tras la celebración de la Asamblea General de CEAPI, los socios del consejo empresarial celebraron un conversatorio entre el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova; y moderado por el Director General de CEAPI, Jordi Gutiérrez.

Durante su intervención, Allamand reflexionó sobre el papel de Latinoamérica y CEAPI en la actual situación geopolítica: "En las ultimas elecciones en la región se ha visto un cambio importante en los ejes del debate: ahora este orbita en torno a los temas de seguridad ciudadana, vinculado a la amenaza del crimen organizado internacional y a los temas de crecimiento económico, indispensable para derrotar la pobreza y disminuir las desigualdades. Esos asuntos se alinean con la opinión publica, que considera ambos prioritarios ya que son los que generan en la ciudadanía mayor preocupación e interés”.

Además, el secretario general insistió en que “tenemos que convencer a los empresarios de que tienen que ser activos, que tienen que tener voz. Las empresas tienen que defender sus convicciones y no entregar el espacio público a otros. Ustedes tienen que ser voceros de sí mismos e influir en la sociedad. Los empresarios tienen que jugar un rol activo y CEAPI es uno de los grandes instrumentos para el activismo empresarial. Ustedes ayudan a darle fisionomía a la sociedad”.

CASI 3.000 PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE CEAPI 2025

Durante la Asamblea, la presidenta de CEAPI ha destacado los principales hitos alcanzados en 2025, entre ellos la participación de 2.995 empresarios y directivos en los 76 encuentros organizados por la asociación, así como la expansión de sus actividades a 15 países de Iberoamérica, “confirmando que el empresariado es una de las grandes fuerzas transformadoras de la región”.

De cara a 2026, CEAPI inicia una nueva etapa estratégica con un plan orientado a consolidarse como think tank y fuente de referencia para Iberoamérica. Tras la publicación de seis estudios en 2025, la asociación prevé el lanzamiento de cuatro nuevos informes a lo largo de 2026, todos ellos centrados en recoger la visión del mundo empresarial y en identificar las claves del desarrollo económico y social de la región.

Asimismo, durante la Asamblea se han presentado las líneas generales del IX Congreso Iberoamericano de CEAPI, que se celebrará del 25 al 27 de mayo en Ciudad de México bajo el lema La fuerza de Iberoamérica, y que ya cuenta con 200 participantes confirmados. En esta edición, que por primera vez será exclusiva para socios de CEAPI, se abordarán tres materias principales ‘la fuerza de Iberoamérica’, ‘los empresarios en el centro de la solución’ y ‘los sectores que ya marcan el futuro’.