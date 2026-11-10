CEAPI se reúne con presidentes y delegaciones durante la Cumbre Iberoamericana

CEAPI se reúne con presidentes y delegaciones de Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Colombia, Perú y Andorra durante la Cumbre Iberoamericana. - Cedida

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS)

El*Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha concluido una intensa semana de actividad institucional y empresarial en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Madrid.

Entre los actos organizados, destaca un encuentro con S.M el Rey Felipe VI, durante la cual se ha hecho acto de entrega de la XI y XII ediciones del Premio Enrique V. Iglesias de CEAPI al guatemalteco Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, y al brasileño André Esteves, chairman de BTG Pactual.

Además, a través de su ciclo Diálogos Presidenciales Iberoamericanos, organizado entre el 3 y el 6 de noviembre, CEAPI ha reunido a cinco presidentes iberoamericanos con destacados líderes empresariales para impulsar nuevas oportunidades de inversión, fortalecer la colaboración público-privada y consolidar los vínculos económicos entre los países de Iberoamérica.

Los encuentros han contado con la participación de los presidentes Laura Fernández (Costa Rica), Bernardo Arévalo (Guatemala), Luis Abinader (República Dominicana) Rodrigo Paz (Bolivia), y el cap de Govern de Andorra, Xavier Espot. Todo ellos compartieron con la presidenta, Núria Vilanova, la secretaria general, Ana Pastor y los empresarios de CEAPI sus prioridades de gobierno, las oportunidades de inversión y las reformas necesarias para impulsar el crecimiento económico.

Cinco presidentes, una prioridad compartida: atraer inversión y generar desarrollo

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, abrió el ciclo de encuentros presidenciales con un diálogo centrado en la atracción de inversión extranjera, la generación de empleo y la capacitación del talento. Fernández destacó que, en sus primeros seis meses de mandato, Costa Rica se había convertido en un referente para la inversión internacional y presentó iniciativas para que las empresas puedan identificar sus necesidades de formación, con financiación del Gobierno. El encuentro contó también con la participación de Rebeca Grynspan, secretaria general en situación de licencia especial de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, protagonizó una cena empresarial en la que destacó la estabilidad institucional, las ventajas competitivas y la posición estratégica de su país para el comercio internacional. Arévalo puso en valor la relación con CEAPI: “Con CEAPI tenemos una relación de amistad a partir de esta tarea de crear oportunidades y acercar a Guatemala a España, pero también al resto de Latinoamérica”.

Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, participó en un desayuno empresarial organizado junto a Semana Dominicana en España (SEDE). Durante su intervención, presentó a República Dominicana como socio estratégico para la expansión empresarial hacia América y el Caribe y destacó sus oportunidades en turismo, logística, energías renovables, tecnología e industria. Abinader también defendió la internacionalización de las empresas dominicanas, aprovechando España como puerta de entrada al mercado europeo.

El encuentro incluyó un conversatorio moderado por Núria Vilanova, con la participación de Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo; Elena Viyella, empresaria dominicana; Enrique García, de Cementos Progreso; y Antonio Huertas, presidente de MAPFRE.

El*presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue el encargado de cerrar el ciclo de diálogos presidenciales con un mensaje dirigido a los inversores internacionales: “Bolivia vive un momento extraordinario de transformación y todo inversor que quiera posicionarse en Latinoamérica debe aprovecharlo”. Paz presentó las reformas impulsadas para recuperar la confianza, reforzar la seguridad jurídica y convertir al país en una plataforma de crecimiento sostenido, aprovechando su posición estratégica como conexión entre cinco países sudamericanos.

El cap de Govern de Andorra, Xavier Espot, presentó las oportunidades que abre el acuerdo de asociación con la Unión Europea, fruto de diez años de negociaciones. Espot destacó que el acuerdo representa un nuevo marco de integración económica y puso en valor la seguridad, la fiscalidad competitiva y la diversificación de Andorra como fortalezas para atraer inversión.

Además de los encuentros con los cinco presidentes, CEAPI mantuvo diálogos con otros jefes de delegación de países iberoamericanos que participaron en la Cumbre de Madrid

En concreto, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, defendió la importancia de garantizar la seguridad, la integridad institucional y el respeto a la democracia para atraer inversión. En el encuentro participó también el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez, quien reafirmó el compromiso del Gobierno de facilitar la llegada de inversores y proteger los proyectos empresariales a largo plazo.

El canciller de Perú, Carlos Espá, destacó las oportunidades de inversión que ofrece el país, su estabilidad macroeconómica y su apertura comercial. Espá puso en valor el interés de las empresas europeas y norteamericanas por invertir en Perú y recordó que el país cuenta con 25 tratados de libre comercio.

Las primeras damas impulsan nuevas alianzas para la transformación social

El ciclo también dedicó un encuentro al liderazgo femenino y al papel de las primeras damas en el desarrollo social, con la participación de Lavinia Valbonesi (Ecuador), Marielena Urquidi (Bolivia), Lissette del Cid (Honduras) y María Pía Adriasola (Chile).

Durante el diálogo, las primeras damas compartieron sus prioridades para promover la autonomía económica de las mujeres, reducir la brecha digital, atender la salud mental y fortalecer la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad civil.

También hubo un conversatorio con Michelle Muschett, directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien destacó la necesidad de entender el desarrollo como una oportunidad de inversión y transformación social y reconocer el liderazgo femenino como motor de cambio.

CEAPI participa en los grandes debates económicos de la Cumbre Iberoamericana

La actividad de CEAPI durante la semana se extendió a otros espacios de reflexión y cooperación empresarial.

Asimismo, CEAPI acogió un encuentro dedicado al análisis de la economía global fragmentada y sus implicaciones para Iberoamérica, con la participación de José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y Josep Borrell, exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

La agenda incluyó también un cóctel iberoamericano con autoridades y empresarios*y un almuerzo con Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, ampliando los espacios de relación entre líderes institucionales y empresariales.

Durante los encuentros, Núria Vilanova insistió en la necesidad de aprovechar el potencial económico de la región, porque “Iberoamérica tiene hoy las respuestas que el mundo necesita”. El desafío es transformar el crecimiento en bienestar social. “El crecimiento solo tiene verdadero sentido cuando se traduce en impacto positivo en la sociedad y mejora la vida de las personas”, señaló.