CEAPI reunirá en Barcelona a los principales inversores de Iberoamérica

CEAPI - CEDIDA

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebrará los próximos 8 y 9 de octubre en Barcelona el Foro de Inversiones*'Invertir en Barcelona, invertir en España, invertir en Iberoamérica’. Una cita que reunirá a presidentes de compañías, CEOs, familias empresarias, inversores y responsables institucionales de toda la región para impulsar nuevas alianzas empresariales y convertir las oportunidades de inversión entre ambos lados del Atlántico en proyectos concretos de crecimiento.

Al encuentro están invitadas las máximas autoridades institucionales de Cataluña y de Barcelona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. La cita aspira a consolidar a Barcelona como punto de encuentro del liderazgo empresarial iberoamericano y a reforzar el papel de España como plataforma estratégica para las inversiones latinoamericanas en Europa.

En palabras de la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, "en un momento en el que las empresas buscan socios fiables y mercados con visión de futuro, queremos que Barcelona sea el lugar donde los grandes líderes empresariales de Iberoamérica y Europa se encuentren, compartan visión y construyan juntos las inversiones que marcarán la próxima década".

El encuentro está concebido como un espacio para generar alianzas entre empresas e inversores, combinando la visión de destacados líderes empresariales e institucionales con encuentros de negocio entre los máximos decisores de compañías inversoras.

A lo largo de las dos jornadas se abordarán algunas de las cuestiones que marcarán el futuro de la inversión entre Iberoamérica y Europa. El programa analizará las perspectivas de inversión para el periodo 2026-2030 y pondrá el foco en sectores como las infraestructuras, la energía, el*real estate, el turismo, la economía de la experiencia, la tecnología, la inteligencia artificial, el retail, el consumo, la agroindustria, la salud, la biotecnología y las finanzas.

Además, se debatirá sobre el papel de España como plataforma para las inversiones latinoamericanas en Europa, América Latina como socio estratégico, el desarrollo de infraestructuras digitales y centros de datos, los "family offices", las oportunidades derivadas del "nearshoring" y la reconfiguración de las cadenas globales de valor, el impulso de las "scaleups" y unicornios, así como el marco regulatorio y las oportunidades de inversión para la próxima década.

El encuentro incluirá también encuentros de negocio especializadas para facilitar alianzas e inversiones en ámbitos como tecnología, inteligencia artificial y "fintech"; turismo y hoteles; infraestructuras, construcción y sostenibilidad; educación; salud y farma; consumo y retail; agroindustria; y fusiones, adquisiciones e inversiones.

Presencia de grandes líderes empresariales e institucionales

El foro contará con la participación de destacados representantes del ámbito empresarial e institucional iberoamericano.

El encuentro cuenta además con el respaldo de los socios de CEAPI en Cataluña, quienes formarán parte del consejo asesor: Josep Oliu (Banco Sabadell), José Creuheras (Planeta), Eloi Planes (Fluidra), Javier Godó y Ana Godó (Grupo Godó), Amancio López (Hotusa), Pere Navarro y Blanca Sorigué (Consorcio de la Zona Franca de Barcelona), Joseph Benito (Seidor), Josep Graells (Vallformosa), Carles Sumarroca (Agromillora), Jaume Alsina (Encofrados J. Alsina), Enrique Morera (SARM) y Javier Navarro (Seidor LATAM), entre otros.