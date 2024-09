CEAPI y The Adam Smith Center se reúnen con cinco presidentes de Iberoamérica

CEAPI y The Adam Smith Center

Madrid, 27 de septiembre de 2023.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y The Adam Smith Center for Economic Freedom, perteneciente a Florida International University (FIU), han organizado, en el marco de la 79º Asamblea General de la ONU en Nueva York, encuentros con cinco mandatarios de países latinoamericanos. Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, Carlos Díaz-Rosillo, director fundador de The Adam Smith Center y líderes empresariales de la región se han reunido estos días con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de República Dominicana, Luis Abinader; el presidente de de Guatemala, Bernardo Arévalo; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino y el presidente, de Paraguay, Santiago Peña. Además, se celebró un sexto encuentro con cuatro ministros del Perú: los titulares de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer; de, Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana; de Comercio Exterior y Turismo Úrsula Desilú León y de Economía y Finanzas José Arista Arbildo.

En el primero de los encuentros de índole económica y empresarial, el 22 de septiembre, el presidente ecuatoriano Noboa expresó su voluntad de acometer transformaciones y reformas en el futuro: "Si los votantes nos reeligen, van a ser unos primeros meses intensos en destrabar normas, leyes y todo lo necesario para que los procesos que facilitan la inversión se agilicen. Vamos a ser agresivos en la generación de empleo. También en cuestiones tributarias, flexibilizando, pero con una recaudación eficiente. Un balance de bajos impuestos corporativos y lucha contra la evasión".

Durante el 23 de septiembre, se desarrollaron tres reuniones, con los presidentes Abinader y Mulino y con cuatro ministros de la República del Perú. En el primero, Luis Abinader resaltó que en Dominicana, "la clave de estos cuatro últimos años y de los próximos cuatro años, es la alianza público-privada, pero no solamente el marco legal, sino la actitud que tenemos que tener para colaborar y hacer que los nuevos emprendimientos funcionen".

Por su parte, el mandatario panameño, José Raúl Mulino resaltó su Gobierno "es un Gobierno pro empresa privada. En los últimos meses hemos puesto mucho énfasis en cancelar deudas pendientes con el sector privado". "La mejor manera de atraer inversión extranjera es con las reglas del juego claras, eliminando la corrupción y teniendo muy clara la importancia del Estado de derecho", destacó.

Los ministros de la República del Perú, por su parte, reflexionaron sobre la situación política, social y económica de su país y detallaron el marco económico y legal y las oportunidades de negocio e inversión que ofrece el país andino. El ministro de Justicia y Derechos Humanos señaló que "una de las características del Perú es su seguridad jurídica, que está siendo un elemento clave en el crecimiento del país que este año espera alcanzar una tasa del 3,1%".

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, en un encuentro desarrollado el 25 de septiembre, invitó a los inversores a "construir un país donde las oportunidades y beneficios son para todos, donde la estabilidad macroeconómica y fiscal son el punto de partida, debido a que habilitan las condiciones para seguir avanzando en la generación de más y mejores empleos, promueven el crecimiento inclusivo, reducen la pobreza y la desigualdad, y en donde Guatemala se convierte en una tierra de posibilidades alcanzando el grado de inversión".

En el último de los encuentros,, el 26 de septiembre, Santiago Peña recalcó que "hoy Paraguay está decidido a construir su regreso. Paraguay tiene un rol fundamental como centro de la integración, no solo para nuestro país, sino de toda la región de Latinoamérica, que hasta hoy sigue siendo la región del mundo menos integrada".

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, subrayó la impotancia estos encuentros en el marco de la ONU, que han y enfatizó que sitúan a CEAPI como referente de la comunidad empresarial para tejer lazos internacionales entre la región iberoamericana y la comunidad hispanohablante de EEUU. "Además de dar las gracias, ofrecemos a los presidentes a la firme voluntad de los 300 socios de CEAPI de apoyar y apostar por la empresa privada y el desarrollo en Iberoamérica. Es importante seguir trabajando en la integración entre las empresas de España, Latinoamérica y Estados Unidos. Y CEAPI debe y quiere estar ahí", señaló.

Asimismo, Carlos Díaz-Rosillo, destacó que "es un placer para The Adam Smith Center hacer este tipo de eventos, porque nos interesa conocer líderes que están haciendo cosas interesantes en sus países. Nuestro objetivo es promover el estudio del libre mercado, somos un centro de pensamiento y acción en el que ponemos mucho énfasis no solamente en la teoría, sino más importante en la práctica para inspirar a las futuras generaciones a poder implementar políticas públicas que defiendan el libre mercado y que promuevan la democracia".