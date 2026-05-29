CEIB-CEOE mantiene una intensa agenda de reuniones en México

CEIB-CEOE - CEDIDA

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Narciso Casado, ha desarrollado esta semana en Ciudad de México una intensa agenda institucional y empresarial, con el objetivo prioritario de promover e impulsar los trabajos preparatorios del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano que tendrá lugar en Madrid los días 3 y 4 de noviembre, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno.

La participación de CEIB en México se produce en un momento especialmente relevante para la región y responde a una estrategia clara: consolidar el espacio empresarial iberoamericano como uno de los principales motores de integración regional, cooperación económica, diálogo y acción público-privada, de cara a la próxima Cumbre en España.

Durante su estancia en el país, Casado trasladó a líderes empresariales, representantes de instituciones y organizaciones empresariales de referencia la importancia que tendrá la próxima cita en Madrid, concebida como el gran punto de encuentro del sector privado iberoamericano ante los Jefes de Estado y de Gobierno de la región.

México, socio estratégico para el espacio empresarial iberoamericano

La agenda desarrollada por Casado en Ciudad de México incluyó reuniones con algunas de las organizaciones empresariales más importantes del país, entre ellas la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE).

Este diálogo con las distintas organizaciones empresariales del país permitió avanzar en la coordinación de los trabajos preparatorios del Encuentro Empresarial de Madrid y reforzar el compromiso de las organizaciones mexicanas con una agenda iberoamericana cada vez más sólida, cohesionada y orientada a resultados concretos.

México ocupa hoy una posición estratégica dentro de las relaciones económicas en la región y representa uno de los principales destinos de la inversión española en el mundo. Su dimensión económica, empresarial y geopolítica convierte al país en un socio imprescindible para impulsar una Iberoamérica más integrada, más competitiva y con mayor capacidad de proyección internacional.

Congreso CEAPI: “La fuerza de Iberoamérica México 2026”

El secretario permanente de CEIB intervino en el Congreso de CEAPI, durante una sesión centrada en la “XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno: un nuevo comienzo”, junto al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; y

la vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización de CAF (España), Alicia Montalvo. El panel estuvo moderado por Álvaro Nieto, director de The Objective (España). Su participación en el panel contribuyó a seguir construyendo consensos en torno a una agenda común basada en la inversión, la competitividad, la innovación, la sostenibilidad y la integración regional, de cara a la próxima Cumbre en España.

“El lema de esta edición del Congreso no es casualidad: ‘La fuerza de Iberoamérica’. Y es que, como suele decir Andrés Allamand, ‘lo iberoamericano está más vivo que nunca’”, afirmó; y se refirió además a otro de los lemas históricos de CEAPI —“Creer, crear y crecer”— para reivindicar el papel tan determinante que desempeñan de las empresas iberoamericanas.

“Desde CEIB tratamos de llevarlo a la práctica a través de la actividad que desarrollamos: creyendo firmemente en Iberoamérica, ayudando a promover la creación de más y mejores empresas, siempre con el objetivo de fomentar el crecimiento y el desarrollo sostenido de sus países y sus sociedades”.

Finalmente, Casado destacó el papel de las empresas como generadoras no solo de inversión y empleo, sino también de estabilidad, cohesión y futuro. “La verdadera fuerza de Iberoamérica no está solo en lo que compartimos; está en todo lo que todavía podemos construir juntos”.

De la narrativa a la acción: una nuevo rumbo a los Encuentros Empresariales Iberoamericanos

Uno de los principales mensajes que quiso también trasladar durante el Congreso fue la evolución que han experimentado los Encuentros Empresariales Iberoamericanos desde 2016, año en el que CEIB asumió junto a SEGIB el liderazgo de estos espacios de diálogo empresarial.

“Desde CEIB llevamos años trabajando para convertir el espacio empresarial iberoamericano en una realidad cada vez más sólida, cohesionada y útil para nuestras empresas y nuestras sociedades. Hemos pasado de la narrativa a la acción; de las intenciones a los compromisos concretos; y de los encuentros puntuales a una agenda permanente de trabajo, colaboración y seguimiento”, destacó Casado.

En esta línea, recordó que los Encuentros Empresariales son mucho más que una mera actividad del programa oficial de las Cumbres Iberoamericanas, sino que constituyen una plataforma de construcción regional, que se nutre durante el periodo entre Cumbres a través de los distintos foros e iniciativas que se impulsan desde CEIB junto a importantes organizaciones empresariales e instituciones afines al espacio iberoamericano.

Entre estas líneas de trabajo destacan el Foro Iberoamericano de la Mipyme, el Foro de Turismo que se celebra la próxima semana en Honduras, los encuentros sobre conectividad y transición digital o las iniciativas orientadas a la empleabilidad juvenil, todos ellos concebidos como herramientas que contribuyen a generar contenido, propuestas, compromisos y continuidad empresarial.

“Hoy Iberoamérica cuenta con una red empresarial más conectada, más comprometida y más consciente de que los grandes desafíos de la región solo podrán afrontarse desde la colaboración y la acción público-privada”, señaló.

Agenda de reuniones con los lideres empresariales de México

La agenda institucional arrancó con un encuentro de trabajo con representantes de organizaciones empresariales y gremiales mexicanos, liderados por el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, y en el que también participaron destacados empresarios del país. Durante la reunión se abordaron los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana y del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano de Madrid, así como los principales retos del proceso de integración regional y el fortalecimiento del espacio empresarial iberoamericano.

Durante las reuniones, Casado invitó a los líderes empresariales a participar en la importante cita de Madrid en noviembre y se analizaron las distintas líneas de trabajo impulsadas desde CEIB, como el Foro Iberoamericano de Turismo que se celebrará la próxima semana en Honduras, además de cuestiones relacionadas con la colaboración bilateral entre España y México, las redes empresariales iberoamericanas y la Alianza del Pacífico.

Asimismo, la reunión mantenida con el presidente de COPARMEX, Juan José Sierra, y su equipo, permitió avanzar en nuevas líneas de colaboración con CEOE y CEIB en ámbitos como las mipymes, la internacionalización y el fortalecimiento del tejido empresarial iberoamericano.

Desde CEIB se puso también en valor el papel que desempeñan las organizaciones empresariales mexicanas dentro del proceso de fortalecimiento del espacio empresarial iberoamericano. “Su respaldo constante ha sido fundamental para consolidar una red regional de colaboración que hoy constituye uno de los principales activos de la región”, consideró Casado.