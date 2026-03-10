CEIB destaca el papel de las empresas en la integración económica entre Europa y América Latina

Narciso Casado durante su intervención en el Encuentro Internacional de Soft Landing World junto al CEO de dicha plataforma, Mariano Maltese - CEOE

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Narciso Casado, intervino hoy en el 34º Encuentro Internacional de Soft Landing y segundo celebrado en España, organizado por SoftLanding World en el Ayuntamiento de Madrid. El evento reunió a empresarios, emprendedores, expertos y representantes de destacadas instituciones para analizar oportunidades de negocio en entornos internacionales cada vez más complejos, con especial atención a la relación Europa–Mercosur y al papel de España como puerta de entrada para los negocios con América Latina y Estados Unidos.

En la apertura institucional del encuentro, Casado mantuvo un conversatorio con el fundador y CEO de Soft Landing World, Mariano Maltese, en el que destacó que, en el actual contexto internacional, marcado por profundas transformaciones tecnológicas y geopolíticas, la conexión entre ecosistemas empresariales, el efecto de redes y la cooperación entre regiones resulta más necesaria que nunca. En este sentido, subrayó que cuando hablamos de Europa, América Latina o Mercosur hablamos de “empresas que cruzan fronteras, emprendedores que asumen riesgos, talento que se mueve e instituciones que facilitan el crecimiento”.

El secretario permanente de CEIB recordó que las empresas generan riqueza económica, pero también riqueza humana, al crear oportunidades, empleo y movilidad social. Asimismo, destacó el papel protagonista del sector privado en los procesos de integración económica, citando a la secretaria general de UNCTAD, Rebeca Grynspan: “La integración de Iberoamérica la va a hacer el sector privado”.

Desde CEIB, Casado también en valor el papel tan importante que desempeñan las organizaciones empresariales como espacios de diálogo y cooperación, capaces de impulsar y reorientar políticas públicas favorables al crecimiento y a la inversión. En este sentido, se refirió a la labor del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, que integra una red de 25 organizaciones empresariales de la región y trabaja en colaboración con instituciones como la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización Internacional de Empleadores-OIE, CAF o la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), entre otras muchas.

Durante su intervención también hizo hincapié en el gran potencial de la relación entre la Unión Europea y Mercosur, un espacio económico que supera los 700 millones de personas; y subrayó la importancia de avanzar no solo en acuerdos que aporten seguridad jurídica y faciliten el comercio, la inversión y la cooperación empresarial entre ambas regiones, sino también en la necesidad de aprovechar las oportunidades que se presentan.

Incidió también en la relevancia de los modelos de integración regional y sus secretarías empresariales, como Alianza Pacífico, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA-SIECA) o FEDEPRICAP, que favorecen aún más si cabe el crecimiento y el desarrollo de la región, gracias a la excelente relación entre sus miembros y a la amplia red de acuerdos comerciales que mantienen los países de manera individual con terceros mercados.

LÍNEAS DE TRABAJO EN EL ESPACIO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO

Asimismo, Casado recordó que Madrid acogerá el próximo mes de noviembre la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en cuyo marco CEOE y CEIB, junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), organizarán el Encuentro Empresarial Iberoamericano, consolidado como el principal espacio de diálogo y acción pública-privada real entre líderes empresariales y responsables políticos de la región.

Casado destacó además algunas de las líneas de trabajo permanentes que se desarrollan en el periodo entre cumbres y que nitren de contenido los encuentros empresariales, entre ellas el Foro Iberoamericano de la Mipyme, el Foro de Conectividad y Transición Digital y las iniciativas centradas en la empleabilidad juvenil y la formación dual. En esta línea, anunció también la celebración del III Foro Iberoamericano de Turismo, que tendrá lugar los días 2 y 3 de junio en Honduras bajo el lema “Tecnología y desarrollo: Inteligencia que potencIA territorios”.

Durante su intervención, el representante de CEIB subrayó además el papel estratégico de España como puente natural entre Europa y América Latina, destacando el posicionamiento de Madrid como uno de los principales hubs empresariales de Europa, capaz de conectar inversión, talento e innovación.

Casado concluyó su intervención señalando el enorme potencial de cooperación entre ambas regiones. “Iberoamérica se construye desde las empresas, las instituciones y los emprendedores. Los empresarios no sabemos de fronteras, sabemos de oportunidades”, afirmó.

Y no debemos olvidar, apuntó, que Iberoamérica también se construye desde el rol cada vez más importante que juegan los jóvenes en el presente y futuro de la región, a través de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE. “Y es que debemos cuidar, hoy más que nunca, a los jóvenes que emprenden y a las empresas que despegan, para hacer de Iberoamérica una región más innovadora, sostenible e integrada”.