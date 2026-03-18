CEIB reivindica en Sevilla el potencial de Iberoamérica como hub global de innovación y emprendimiento

Narciso Casado junto a algunos de los participantes en el Congreso Internacional de Startups en Sevilla - CEOE

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Narciso Casado, destacó el potencial de Iberoamérica como hub global de innovación y emprendimiento, durante la inauguración del III Congreso Internacional de Startups 2026. Y es que Sevilla se ha convertido durante estos días en una cita imprescindible en el mundo de las startups con la celebración de este Congreso, que reúne a un gran número de líderes empresariales, inversores, instituciones públicas y privadas y representantes del ecosistema emprendedor de más de 40 países. En el marco de estas jornadas, Casado recibió por segundo año consecutivo un premio en el Top 100 Líderes Innovadores, en esta ocasión como “Líder de la Excelencia en Iberoamérica”.

Intervinieron junto a Casado en la apertura del acto el secretario general de la Confederación Empresarial de Andalucía-CEA, Luis Fernández-Palacios; el presidente de la Asociación de Rectores del Caribe y las Américas-ARCA, José Ramón Holguín; y el director general de Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Javier González.

En un entorno que simboliza la conexión entre culturas y la apertura a nuevas oportunidades, se puso en valor la necesidad de avanzar hacia ecosistemas más integrados, capaces de transformar el talento en crecimiento económico real. En este sentido, “Iberoamérica tiene que ser un espacio natural para emprender, innovar y escalar proyectos con impacto global”, señaló Casado, incidiendo en la oportunidad de reforzar las sinergias entre los distintos países de la región.

Durante su intervención, se refirió a la evolución que ha experimentado el ecosistema emprendedor de la región en los últimos años, marcado por la aparición de nuevos actores —como fondos especializados, hubs tecnológicos o aceleradoras— y por una nueva generación de emprendedores que impulsa la transformación de sectores estratégicos. Este dinamismo refleja, además, un cambio cultural profundo en el que la innovación se consolida como un elemento imprescindible para el desarrollo económico y social. “La innovación ya no es un lujo, es una necesidad estratégica”, afirmó Casado, destacando la capacidad de las startups para generar soluciones ágiles y de alto impacto.

El Congreso sirvió también para poner en valor el papel de las startups como auténticos motores de cambio, capaces de anticipar tendencias y dar respuesta a retos globales en ámbitos como la salud, la educación, la energía, la movilidad o la transformación digital. En este contexto, se defendió la importancia de avanzar hacia modelos de innovación abierta, donde la colaboración entre empresas, administraciones públicas, universidades e inversores se convierta en la base del crecimiento. “Necesitamos que las empresas tradicionales colaboren con startups, que los gobiernos sean habilitadores y que la inversión apueste por proyectos que combinen rentabilidad con impacto”, puntualizó.

PRESENTACIÓN DEL III FORO DE TURISMO

A lo largo de la jornada, se hizo también especial hincapié en la conexión entre innovación y turismo, un sector estratégico para muchas economías iberoamericanas y que afronta una profunda transformación. En este ámbito, Casado anunció la celebración del III Foro Iberoamericano de Turismo, que tendrá lugar del 1 al 3 de junio en Honduras, como un espacio de diálogo y acción público-privada para repensar el futuro de la industria. “El turismo necesita a las startups, y las startups tienen en este ámbito un margen inmenso para innovar”, explicó, haciendo referencia al papel de la tecnología, la inteligencia artificial y la sostenibilidad en la evolución del sector.

Asimismo, informó de que este foro buscará integrar una vez más a todos los dinamizadores del ecosistema turístico —empresas, gobiernos, emprendedores, organismos internacionales y comunidades locales— con el objetivo de avanzar hacia un modelo más competitivo, inclusivo y sostenible, alineado con los retos globales del escenario actual.

A lo largo de su intervención, Casado hizo también un llamamiento a reforzar la integración regional como elemento clave para impulsar el crecimiento del ecosistema emprendedor iberoamericano. La necesidad de facilitar la escalabilidad de las startups, mejorar el acceso a la financiación, impulsar la transferencia de conocimiento y apostar por el talento —especialmente joven y femenino— fueron algunas de las prioridades que puso de relieve para consolidar un modelo de desarrollo más sólido y competitivo. Hizo además un guiño en su intervención a los empresarios de Sevilla presentes en la jornada y a las organizaciones empresariales allí presentes, como la Confederación Empresarial de Andalucía-CEA, la Confederación Empresarial de Asociaciones de Jóvenes Empresarios-CEAJE o la Federación Iberoamericana de Jovenes Empresarios-FIJE, entre otras.

En este contexto, estamos ante un momento decisivo para ubicar a Iberoamérica en el mapa global de la innovación. La combinación de talento, creatividad, recursos naturales y diversidad cultural sitúa a la región en una posición privilegiada para liderar nuevos modelos de desarrollo basados en la innovación y la colaboración. “No solo podemos competir en innovación; podemos liderar si somos capaces de fortalecer nuestras redes de colaboración”, consideró.

El Congreso Internacional de Startups, que se prolongará hasta el 19 de marzo en Sevilla, se consolida así como una plataforma estratégica para generar alianzas, impulsar oportunidades de inversión y reforzar la conexión entre los ecosistemas de emprendedores de Europa, América, África, Asia y Oriente Medio, contribuyendo a posicionar a España y a Iberoamérica como referentes globales en innovación.

NARCISO CASADO, RECONOCIDO COMO "LÍDER DE LA EXCELENCIA EN IBEROAMÉRICA"

En el marco del congreso, Narciso Casado fue reconocido por segundo año consecutivo con un premio en el Ranking Top 100 Líderes Innovadores, en esta ocasión como “Líder de la Excelencia en Iberoamérica”. Este galardón pone en valor, según los organizadores, su trayectoria ejemplar en favor del fortalecimiento del espacio empresarial iberoamericano, a través de su participación activa en el desarrollo de iniciativas, jornadas e importantes foros que impulsan la cooperación económica, la innovación y el desarrollo sostenible en la región.

Al recibir el premio, el representante de CEIB incidió en la necesidad de seguir forjando y creando una buena red de redes, factor esencial en el ámbito de la innovación, y de apostar siempre por liderazgos propositivos, que tengan ideas, ilusión y capacidad para ponerlas en marcha.