El CEO de Openbank México anuncia su salida de la entidad

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Matías Núñez ha anunciado su salida de Openbank México donde ha sido consejero delegado desde marzo de 2024, según el mensaje publicado recientemente en la red social Linkedin.

Núñez ha trasladado su agradecimiento a los equipos con los que ha trabajado durante sus 30 años en el Grupo Santander y, especialmente a Openbank México y a Ana Botín, Héctor Grisi, Nitin Prabhu y Felipe García Ascencio.

Según informa el medio mexicano 'El Financiero', que adelantó la noticia, el próximo destino de Núñez será la entidad canadiense Scotiabank. Por su parte, 'Expansión' señala que Santander estaría analizando si realizar una reordenación de funciones o nombrar a un nuevo consejero delegado.

Antes de ser consejero delegado en Openbank México, Núñez pasó más de ocho años en la filial mexicana de Banco Santander, donde fue director general adjunto del área Digital y de Innovación, así como responsable de pagos y de banca de empresas.

Desde Madrid, se ocupó de la dirección del segmento de pymes para América Latina y para Argentina. Su carrera comenzó, de hecho, en Santander Río, filial argentina del grupo, donde fue director de sucursal primero y, posteriormente, gerente de estrategia y proyectos.

Por su parte, Openbank México anunciaba ayer que alcanzaba los 300.000 usuarios y los 230 millones de euros de recursos de clientes tras seis meses desde su desembarco el pasado mes de febrero.