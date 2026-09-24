CEOE-CEIB impulsa en Colombia nuevas alianzas y su proyección hacia terceros mercados

Enrique Bermejo, María del Rosario Gómez y Narciso Casado. - Cedida

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS)

El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Narciso Casado, ha mantenido esta semana una intensa agenda institucional y empresarial en Bogotá para reforzar, aún más si cabe, las relaciones entre Colombia y España e impulsar nuevas oportunidades de inversión y colaboración.

Durante su visita, Casado intervino en diversos actos y mantuvo reuniones con representantes del Gobierno colombiano, ProColombia y Cancillería, además de con el equipo directivo de la ANDI. En el transcurso de todas ellas, el secretario permanente de CEIB presentó los avances de cara al XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Esta intensa agenda de actividades sirvió, además de para promocionar el evento, para animar a autoridades y representantes de instituciones y organizaciones empresariales a llevar una amplia delegación del país al más alto nivel a la gran cita empresarial de la región.

Colombia y España: más alianzas y proyectos conjuntos

Bajo el lema “Oportunidades y conexiones – Colombia y España 2026”, se celebró un acto organizado por el Club Nogal, en el que intervino Casado junto a la vicepresidenta

de la ANDI, María del Rosario Gómez. Se abordaron las relaciones entre Colombia y España, así como la importancia de las alianzas empresariales para crecer, invertir y competir en Iberoamérica, durante un panel que moderó el director ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio de España en Colombia, Enrique Bermejo.

Casado puso en valor la colaboración entre ambos países y destacó las oportunidades existentes en sectores clave como infraestructuras, energía y transición energética, turismo, digitalización, tecnología, innovación y servicios.

“Colombia ha sido, es y seguirá siendo un socio y un aliado estratégico para España”, afirmó, subrayando la necesidad de aprovechar el capital acumulado durante años de relaciones económicas para generar nuevas alianzas y proyectos.

En este sentido, destacó el papel del Consejo Empresarial España-Colombia, creado por CEOE y la ANDI en 2022, como instrumento para reforzar la cooperación empresarial, el comercio y la inversión y favorecer también proyectos conjuntos en terceros mercados. Desde CEOE y CEIB se apuesta así por reforzar así la relación bilateral y fomentar el crecimiento y la inversión en Iberoamérica y en otros mercados.

España es actualmente el segundo mayor inversor en Colombia, con una inversión extranjera directa acumulada de 11.651 millones de dólares entre 2021 y 2025, y cuenta con cerca de 1.100 empresas españolas que tienen presencia en el país.

Tecnología e innovación para convertir territorios en plataformas de crecimiento

Durante su estancia en Bogotá, Casado intervino también en el panel “Born Global: Cuando la tecnología y la innovación convierten a los países en plataformas de crecimiento” de la II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios Bogotá Cundinamarca, organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Le acompañaron en esta jornada la vicepresidenta de Fortalecimiento Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, Carolina Álvarez; el oficial de Desarrollo Industrial de la División de Transformación Digital e Inteligencia Artificial de ONUDI, Farrukh Alimdjanov; y el director de Atlxs Strata, Seung Lee.

El debate se centró en cómo los territorios pueden crear ecosistemas capaces de conectar a las empresas con talento, tecnología, financiación, conocimiento y mercados internacionales, y cómo la innovación permite a las compañías nacer con una vocación global.

Casado trasladó en el acto la experiencia de CEIB y el modelo de las 4T —Talento, Territorio, Transformación y Tracción—, adoptado en el pasado Foro Iberoamericano de la Mipyme en Tenerife, destacando que la internacionalización empresarial se construye también a través de las redes y ecosistemas capaces de generar conexiones efectivas. En este sentido, explicó que “la pregunta para una empresa ya no es únicamente ¿dónde puedo invertir?, sino también ¿desde dónde puedo crecer? Las empresas buscan cada vez más territorios desde los que puedan operar, acceder a otros mercados y encontrar proveedores y socios”.

La ANDI, clave para la participación empresarial de Colombia en Madrid

La agenda de actividades mantenida en Colombia incluyó también una importante reunión con el equipo directivo de la organización empresarial del país-ANDI, en la que el secretario permanente de CEIB hizo un repaso a la situación de las relaciones Colombia-España y presentó el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebrará bajo el lema “Iberoamérica ante los desafíos de la economía global: fortalecer la colaboración público-privada”, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

La gran cita empresarial de la región prevé reunir a cerca de 2.000 participantes de toda Iberoamérica, en torno a un espacio de diálogo y acción público-privada en el que se abordarán el contexto global; los activos estratégicos y cómo reforzar la colaboración; las capacidades en innovación y los ecosistemas emprendedores; y cuestiones prioritarias para la región, como sostenibilidad, inclusión o igualdad de género, entre otras.

En su intervención, Casado expresó su deseo de que la delegación colombiana tenga una participación especialmente activa, aportando empresas, casos de éxito, prioridades y propuestas concretas a la agenda empresarial iberoamericana.

Una agenda institucional para reforzar la cooperación bilateral

Finalmente, la visita se completó con reuniones con la viceministra de Comercio Exterior, Sandra Carvajal; el presidente de ProColombia, Samuel Bluman; y representantes de la Cancillería colombiana, entre ellos Francisco Solano, director de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales, y la embajadora Patricia Cortés Ortiz, directora de Europa.

Estos encuentros sirvieron para reforzar el diálogo con autoridades, instituciones y organizaciones empresariales del país, abordar nuevas vías de cooperación entre Colombia y España, y potenciar el papel del sector privado en la integración y el crecimiento de Iberoamérica.

Esta intensa agenda de reuniones mantenida en el país ayudó a consolidar la sólida relación empresarial ya existente, y a que se traduzca en nuevas inversiones, alianzas y proyectos conjuntos, aprovechando las capacidades de ambos países y las redes empresariales de CEIB para crecer también en terceros mercados.