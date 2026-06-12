CEOE-CEIB reivindica el papel del sector privado en la integración de Iberoamérica

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, durante la clausura en el Congreso de Valladolid - CEDIDA

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE, Narciso Casado, defendió este viernes en Valladolid la importancia de seguir reforzando la colaboración entre administraciones locales, empresas y organizaciones empresariales para buscar soluciones conjuntas a los grandes desafíos económicos y sociales que enfrenta Iberoamérica.

Durante la clausura del Foro de Innovación Empresarial en Iberoamérica, celebrado en el marco del XXXII Congreso Iberoamericano de Municipios, Casado destacó el papel estratégico de las ciudades y los territorios como espacios donde se materializan las inversiones, se generan oportunidades y se construye el desarrollo de los países y las

sociedades.

“Muchas veces hablamos de crecimiento económico, competitividad o innovación como si fueran conceptos globales, pero su verdadero impacto se mide siempre a escala local”, afirmó. En este sentido, subrayó que “las empresas no invierten en países; invierten en territorios concretos donde encuentran seguridad jurídica, talento, infraestructuras adecuadas y estabilidad institucional”.

Ante representantes institucionales, empresariales y académicos de ambos lados del Atlántico, el responsable de CEIB señaló que las grandes transformaciones que vive el mundo —la digitalización, la inteligencia artificial, la transición energética o la reorganización de las cadenas globales de valor— exigen nuevas alianzas y una cooperación cada vez más estrecha entre el sector público y el privado.

Casado recordó que los empresarios desempeñan un papel esencial en la creación de riqueza, empleo y oportunidades, y defendió la necesidad de seguir impulsando entornos favorables a la inversión y al emprendimiento. “Cuando los gobiernos

entienden que el sector privado es parte de la solución y no del problema, el país avanza”, señaló durante su intervención.

La importancia de un asociacionismo empresarial fuerte en Iberoamérica

El secretario permanente de CEIB aprovechó además su participación para reivindicar el valor de las organizaciones empresariales como interlocutores y como instrumentos fundamentales para fortalecer el diálogo social y la calidad de las políticas públicas. A su juicio, “cuando hay un asociacionismo empresarial fuerte, el país es más fuerte”.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue el potencial del espacio iberoamericano como plataforma de crecimiento, cooperación e integración. Casado destacó que Iberoamérica cuenta con una red única de instituciones, organismos multilaterales, empresas y organizaciones empresariales, que defienden un objetivo común, llamado “Iberoamérica”.

En la sesión de clausura, se puso también en valor el papel de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno y de los Encuentros Empresariales organizados, que permiten trasladar propuestas concretas del sector privado a la agenda regional. En esta línea, se incidió también en el trabajo desarrollado por CEIB para nutrir de contenido los Encuentros Empresariales, a través de iniciativas como el Foro Iberoamericano de la Mipyme, el Foro de Turismo o el Foro de Conectividad y Transición Digital.

“Iberoamérica se construye desde todos los rincones”, afirmó Casado al cierres de su intervención, antes de hacer un llamamiento a fortalecer las redes empresariales, apostar por la seguridad jurídica, impulsar la innovación y promover el talento y el emprendimiento como elementos esenciales para el futuro de la región.

Foro de Innovación Empresarial en Iberoamérica

El Foro de Innovación Empresarial en Iberoamérica reunió en Valladolid a representantes de instituciones públicas, organizaciones empresariales y empresas de España y América Latina para analizar oportunidades de inversión, innovación y cooperación económica entre ambos lados del Atlántico, dentro de la programación oficial del XXXII Congreso Iberoamericano de Municipios, celebrado bajo el lema “Innovación en los Gobiernos Municipales”.