CEOE no negociará con Trabajo la democratización de las empresas: "Es un nuevo ejercicio de intervencionismo"

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante el acto de presentación del Acuerdo de Diálogo Social, en la sede del Ministerio, a 23 de febrero de 2023, en - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha anunciado esta martes que no estará presente en la mesa de negociación abierta por el Ministerio de Trabajo para democratizar las empresas.

En un comunicado, la patronal española señala que ante la convocatoria de esta mesa para el próximo jueves, 12 de marzo, su Comité Ejecutivo, reunido con carácter extraordinario, considera que la propuesta del Departamento que dirige Yolanda Díaz "supone un nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada".

"En un momento en el que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial, es sorprendente que Trabajo vuelva a centrarse en un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa, con posibles implicaciones negativas. Un ataque que no hace sino generar mayor desconfianza y desalentar las inversiones en nuestro país", critica la organización que dirige Antonio Garamendi.

Por otro lado, CEOE afirma que "plantear una supuesta falta de democracia en la empresa para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado supone, al mismo tiempo, un nuevo desprecio a la negociación colectiva".

En este sentido, defiende que la negociación colectiva es "precisamente uno de los espacios más genuinamente democráticos en este momento, recogido con esta naturaleza en la Constitución española".