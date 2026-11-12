CEPAL presenta en España a los empresarios de CEAPI diez propuestas

De izq. A dcha: Núria Vilanova; Jose Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de CEPAL; Josép Borrell, Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea; Ramón Casilda, investigador del IELAT de la Universidad de Alcalá - Cedida

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS)

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) organizó el pasado 6 de noviembre, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, un encuentro para analizar el informe Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica, elaborado por la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo convocada por la CEPAL.

El debate estuvo moderado por Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, y contó con José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL; Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad entre 2019 y 2024 y miembro de la comisión; y Ramón Casilda, investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la Universidad de Alcalá.

Una región con activos estratégicos, pero que necesita más integración

El informe parte de una idea central: el mundo ha cambiado y América Latina y el Caribe dispone de recursos para ganar protagonismo. La región reúne un mercado de más de 660 millones de personas, importantes reservas de minerales estratégicos, capacidades productivas, talento y recursos financieros. A ello se suman su influencia en los foros multilaterales y su potencial cultural.

El documento identifica ocho grandes rupturas del orden mundial y plantea diez propuestas en tres ámbitos: movilizar los activos estratégicos, fortalecer las instituciones y la gobernanza, y ampliar la capacidad de acción y cooperación internacional de la región. El reto es convertir esas fortalezas en inversión, crecimiento y desarrollo.

La falta de integración sigue siendo uno de los principales obstáculos. Solo el 14% de las exportaciones de América Latina y el Caribe tiene como destino otro país de la región, según los datos recogidos en el informe.

Instituciones sólidas y cooperación práctica

Salazar-Xirinachs defendió que la respuesta al nuevo escenario debe basarse en más confianza institucional, consensos, lucha contra el crimen organizado y gobernanza democrática. También destacó la necesidad de actuar como región mediante acuerdos concretos. La cooperación, señaló, no exige unanimidad: los países pueden construir alianzas en ámbitos donde compartan intereses, como la seguridad, la economía o los valores.

Borrell advirtió del déficit de integración comercial y física de América Latina y subrayó el peso de la inversión europea, en especial la española. También alertó de que el crimen organizado supone una amenaza para la soberanía de los Estados y un riesgo que se extiende a Europa. Por ello, defendió una cooperación más estrecha entre ambas regiones para afrontar problemas comunes.

Por su parte, Casilda reivindicó la necesidad de revitalizar el espacio inversor iberoamericano como instrumento para impulsar la inversión y superar las trampas de bajo crecimiento, desigualdad y debilidad de la gobernanza. Para avanzar, defendió un marco basado en la reciprocidad, normas previsibles y compromisos verificables.

De las cumbres a los acuerdos y la inversión

Los participantes coincidieron en el valor de las Cumbres Iberoamericanas como espacio institucional de diálogo, pero insistieron en la necesidad de traducir esa relación en resultados. Salazar-Xirinachs puso en valor los vínculos culturales y las inversiones entre los países de la comunidad iberoamericana. Borrell señaló que aún queda camino por recorrer y Casilda reclamó más inversión y una voz propia de Iberoamérica en el nuevo mapa global.

El secretario ejecutivo de la CEPAL cerró el debate con una llamada a la colaboración público-privada: Los tiempos exigen dialogar y ponerse de acuerdo. Un mensaje en línea con el propósito de CEAPI de acercar a gobiernos y empresarios para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo e inversión.