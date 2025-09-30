Cesce impulsa al sector hortofrutícola en Fruit Attraction

MADRID, 30 Sep.(EUROPA PRESS)

Cesce estará presente en la 17ª edición de Fruit Attraction, que se celebra del 30 de septiembre al 2 de octubre en IFEMA Madrid. La feria es ya el gran punto de conexión de toda la cadena de valor hortofrutícola a escala mundial y se consolida como herramienta comercial, espacio de innovación y epicentro para operadores y retailers que buscan crecer, conectar y transformar sus estrategias. La edición de 2025 reunirá a más de 2.400 expositores de más de 60 países, ocupará 10 pabellones y prevé más de 120.000 profesionales. Los asistentes podrán encontrar el stand de Cesce, el 8D23, en el pabellón 8.

El sector hortofrutícola se encuentra en una fase de ventas exteriores sólidas, pero con tensiones: en 2024 las exportaciones españolas de frutas y hortalizas frescas crecieron un 8% en volumen y un 5% en valor (17.703 M€), según datos de FEPEX. En el primer semestre de 2025 el volumen se ha estabilizado (-0,21%) mientras el valor aumenta en torno a un 9% (10.967 M€). A la vez, las empresas afrontan un nuevo escenario con costes laborales al alza tras el SMI 2025, una gestión del agua condicionada por la variabilidad hídrica y un marco regulatorio cambiante en los lugares de destino, por ejemplo Reino Unido, donde han suprimido los controles fronterizos previstos para frutas y hortalizas de la UE, reduciendo trámites y tasas en el corto plazo.

Con su presencia en la feria, Cesce se erige como el socio estratégico para proteger las ventas y facilitar la internacionalización del tejido hortofrutícola, con soluciones como el seguro de crédito comercial (da cobertura frente a impagos nacionales e internacionales, información, análisis de riesgo y apoyo a la financiación), así como caución y garantías para contratos y proyectos. Además, como Agencia de Crédito a la Exportación por cuenta del Estado, ofrece cobertura para operaciones a medio y largo plazo.