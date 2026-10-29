Publicado 29/10/2026 08:30

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 29 de octubre

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Índices de Comercio al por menor. Septiembre 2026 (INE)

https://www.epdata.es/datos/ventas-comercio-minorista/743

-- Resultados Indra, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-indra-beneficios-ingr...

-- Resultados Repsol, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-repsol-beneficios-ing...

-- Resultados Sabadell, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-sabadell-benefi...

-- Resultados BBVA, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-bbva-beneficios-ingre...

-- Resultados Fluidra, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-fluidra-beneficios-in...

-- Resultados Naturgy, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-naturgy-beneficios-in...

-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 13.00 horas. Desempleo de Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...

-- 13.30 horas. PIB de EEUU, gráficos

https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroe...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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