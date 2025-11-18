Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 18 de noviembre

MADRID 18 Nov. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad Septiembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...
-- 12.30 horas. PIB de Chile, gráficos
https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...
SOCIEDAD
-- 11.00 horas. Evolución de la recaudación por impuestos ambientales en España, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/recaudacion-impuestos-ambientale...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es