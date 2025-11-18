Publicado 18/11/2025 09:01

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 18 de noviembre

MADRID 18 Nov. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad Septiembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...

-- 12.30 horas. PIB de Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...

SOCIEDAD

-- 11.00 horas. Evolución de la recaudación por impuestos ambientales en España, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/recaudacion-impuestos-ambientale...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Contador

Contenido patrocinado