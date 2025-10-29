Publicado 29/10/2025 08:45

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 29 de octubre

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

RESULTADOS

-- Resultados Aena, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-aena-beneficios-ingre...

-- Resultados Santander, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-santander-benef...

-- Resultados Endesa, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-endesa-beneficios-ing...

-- Resultados Redeia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-red-electrica-benefic...

-- Resultados Naturgy, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-naturgy-beneficios-in...

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Contabilidad Nacional Trimestral de España Avance. Trimestre 3/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-naci...

-- 9.00 horas. Índices de Comercio al por menor Septiembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/ventas-comercio-minorista/743

-- 9.00 horas. Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de Productos Industriales Septiembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...

-- 13.00 horas. Desempleo en Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...

