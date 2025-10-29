Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 29 de octubre

MADRID 29 Oct. (EPDATA) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
RESULTADOS
-- Resultados Aena, gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-aena-beneficios-ingre...
-- Resultados Santander, gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-santander-benef...
-- Resultados Endesa, gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-endesa-beneficios-ing...
-- Resultados Redeia, gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-red-electrica-benefic...
-- Resultados Naturgy, gráficos
https://www.epdata.es/datos/resultados-naturgy-beneficios-in...
ECONOMÍA
-- 9.00 horas. Contabilidad Nacional Trimestral de España Avance. Trimestre 3/2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/pib-espana-ine-contabilidad-naci...
-- 9.00 horas. Índices de Comercio al por menor Septiembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/ventas-comercio-minorista/743
-- 9.00 horas. Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de Productos Industriales Septiembre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...
-- 13.00 horas. Desempleo en Chile, gráficos
https://www.epdata.es/datos/precio-exportaciones-importacion...
