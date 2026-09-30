Publicado 30/09/2026 09:00

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el miércoles 30 de septiembre

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. La tasa de ahorro de los hgoares, gráficos

https://www.epdata.es/datos/tasa-ahorro-hogares-datos-grafic...

-- 11.00 horas. Contabilidad Regional de España. Avance PIB. Serie 2000-2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/productor-interior-bruto-comunid...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 8.45 horas. IPC de Francia, gráficos

https://www.epdata.es/datos/francia-datos-macroeconomicos-da...

-- 10.00 horas. Desempleo / IPC en Alemania, gráficos

https://www.epdata.es/datos/alemania-datos-macroeconomicos-g...

-- 13.00 horas. Desempleo en Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...

SOCIEDAD

-- 12.30 horas. Estudio 'Actitudes hacia el estado de bienestar' (CIS)

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Contador

Contenido patrocinado