Publicado 05/12/2025 09:00

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 5 de diciembre

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

-- 9.00 horas. Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias Trimestre 3/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...

-- 9.00 horas. Índice de Precios de Vivienda Trimestre 3/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/indice-precios-vivienda-ipv-ine-...

-- 9.00 horas. Índice de Producción Industrial Octubre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 11.00 horas. PIB en la zona euro, gráficos

https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...

-- 12.00 horas. IPC en Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...

SOCIEDAD

-- Precipitaciones semanales, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Contador

Contenido patrocinado