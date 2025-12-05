Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 5 de diciembre

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
-- 9.00 horas. Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias Trimestre 3/2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-impo...
-- 9.00 horas. Índice de Precios de Vivienda Trimestre 3/2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/indice-precios-vivienda-ipv-ine-...
-- 9.00 horas. Índice de Producción Industrial Octubre 2025 (INE)
https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi...
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 11.00 horas. PIB en la zona euro, gráficos
https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-eu...
-- 12.00 horas. IPC en Chile, gráficos
https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...
SOCIEDAD
-- Precipitaciones semanales, en gráficos
https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...
