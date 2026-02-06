Publicado 06/02/2026 09:07

Chile.- Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 6 de febrero

MADRID 6 Feb. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- Resultados Sabadell, gráficos

https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-sabadell-benefi...

-- 9.00 horas. Índice de Producción Industrial. Diciembre 2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi...

-- 12.00 horas. IPC en Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...

SOCIEDAD

-- Precipitaciones, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

