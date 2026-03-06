Publicado 06/03/2026 09:06

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 6 de marzo

MADRID 6 Mar. (EPDATA) -

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Índice de Precios de Vivienda. Trimestre 4/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/indice-precios-vivienda-ipv-ine-...

-- 9.00 horas. Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias. Trimestre 4/2025 (INE)

https://www.epdata.es/datos/ejecuciones-hipotecas-ine-estadi...

ECONOMÍA INTERNACIONAL

-- 12.00 IPC de Chile, gráficos

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...

-- 14.30 horas. Desempleo EEUU, gráficos

SOCIEDAD

-- Precipitaciones, gráficas

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

Contador

Contenido patrocinado