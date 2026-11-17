MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para hoy martes 17 de noviembre en Europa Press agrupada en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 06.30 horas: En Antalya (Turquía), la vicepresidenta tarcera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, asiste a la reunión de Coordinación de la UE; a las 10.00 horas, firma la Declaración de los Océanos con Francia e interviene en la Sesión plenaria en la COP31 para la Declaración de España; a las 12.00 horas, se reúne con Ibrahima Cheikh Diong, Executive Director of the Fund for responding to Loss and Damage; a las 14.00 horas, con Francisca Toledo, ministra del Medio Ambiente de Chile; y a las 15.00 horas, con Simon Stiell, secretario ejecutivo de CMNUCC.

-- 08.30 horas: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es entrevistada en el programa 'La Hora de la 1', en TVE; y a las 21.15 horas, en 'La última hora' de La Séptima.

-- 09.00 horas: En Madrid, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz comparece ante los medios para informar del avance de las conversaciones con los partidos políticos. Salón Chillida del hotel Hesperia (Pº Castellana, 57).

-- 09.00 horas: En Madrid, CEOE y Cepyme organizan un encuentro empresarial con el consejero delegado de Ilunion, Alejandro Oñoro, que hablará sobre Cambiando la forma de ver valor. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, presentará el acto, que será clausurado por la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. Sede (C/ Diego de León, 50).

-- 09.30 horas: En Madrid, BME celebra el Iberocap 2026 con la secretaria de Estado de Comercio y Presidenta del ICEX, Amparo López Senovilla, el CEO de BME, Juan Flames, la secretaria general de Cepyme, Ángela de Miguel, el CEO de Izertis, Pablo Martín,y el director adjunto de la Cámara Oficial Española de Comercio en Brasil, Carlos Fernández, entre otros. Palacio de la Bolsa (Pl. Lealtad, 1).

-- 10.00 horas: En Madrid, Santander Asset Management presenta su Informe de Mercado 2027. En su sede (Pº de la Castellana, 24).

-- 10.00 horas: En Madrid, el director general de Midas España, Vicente Pascual, presentará los resultados del ejercicio fiscal 2026, cerrado en octubre, y compartirá la evolución de la compañía durante este último año. En Pinesample Brand Store & Events (C/ Agustín de Betancourt, 25).

-- 10.30 horas: En Madrid, la Cámara de Comercio Franco-Española, en colaboración con la CEOE y Business France, inaugura la Semana Francesa con la cita empresarial el 'I Diálogo Empresarial España-Francia'. Intervienen la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de la Cámara de Comercio Franco-Española, Sébastien Mouquet. Sede de CEOE (C/ Diego de León, 50).

-- 11.15 horas: En Madrid, el candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, se reúnen con entidades de pensionistas. Sede (Pº Acacias, 52).

-- 18.00 horas: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside, por videoconferencia, los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Pesquera para Asuntos Comunitarios.

-- 21.10 horas: El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, es entrevistado en el programa 'La Brújula' de Onda Cero.

TURISMO

-- 09.30 horas: En Madrid, cEAV celebra el I Congreso Nacional de Agencias de Viajes en Madrid, un encuentro que reunirá a destacados representantes del sector turístico e institucional. El evento contará con la presencia de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo; el director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Héctor Coronel; y el presidente de CEAV, José Manuel Lastra. Hotel Meliá Castilla (C/ Poeta Joan Maragall, 43).

-- 09.30 horas: En Madrid, presentación de las tendencias turísticas del turismo en Israel con la intervención de la encargada de negocios de la Embajada de Israel, Dana Erlich, y la directora de Turismo de Israel, Dolores Pérez. Centro Sefarad Israel (C/ Mayor, 69).