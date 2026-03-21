MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este domingo 22 de marzo en Europa Press:

-- En Santiago de Chile y Asunción (Paraguay), viaje de una delegación del Senado, encabezada por el Presidente, con motivo de la organización por las Cortes Generales del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

-- 10.30 horas: En El Prat de Llobregat (Barcelona), 11 aniversario del accidente en los Alpes franceses, de Aena y Associació d'Afectats del Vol 4U9525 als Alps. Interviene el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. (Aeropuerto, ante la Terminal 2B: zona de banderas).

-- 12.00 horas: En Torrevieja (Alicante), minuto de silencio por la menor de tres años presuntamente asesinada por su padre. Ayuntamiento de Torrevieja (pl. de la Constitucion, 5).

-- 12.00 horas: En Miami, la Reina Sofía asiste a la firma del convenio entre 'Queen Sofía Spanish Institute' y el 'International Studies Foundation'.