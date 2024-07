Chile.- (AMP) Latam Airlines regresará a Wall Street el 25 de julio

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Latam Airlines prevé volver a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el próximo 25 de julio después de que se produzca una primera venta secundaria el día anterior, según ha anunciado este jueves la aerolínea al regulador de los mercados chileno.

En la actualidad, la compañía tiene una capitalización de 8.345 millones de dólares (7.646,19 millones de euros), con una subida acumulada del 36,3% en lo que va de año en la Bolsa de Santiago (Chile).

La compañía vuelve a entrar en el mercado estadounidense con American Depositary Receipt (ADR), un instrumento financiero que consiste normalmente en la adquisición por parte de un banco de acciones ordinarias de la empresa y las pone en el mercado de Estados Unidos. En el caso de Latam, cada ADR tendrá una equivalencia de 2.000 títulos.

En concreto, Latam Airlines ya había registrado 217 millones de ADR y, ahora, ha aprobado la inscripción de otros 100 millones más, por lo que la cifra total de ADR será de 317 y estarán disponibles para los inversores que quieran cambiar sus acciones por ADR en el marco del programa de la compañía.

Según ha ido informando la compañía, la intención es que los ADR vuelvan a cotizar en el momento en el que se produzca la primera venta secundaria, prevista ahora para el 24 de julio.

En este contexto, ha anunciado que algunos de sus accionistas han lanzado una oferta pública para vender 19 millones de ADR en la Bolsa de Nueva York y que tienen intención de otorgar a los bancos aseguradores una opción de compra de hasta 30 días para adquirir hasta 2,85 millones de ADR adicionales al precio de la oferta pública inicial. La compañía no recibirá ningún ingreso de esa venta. Al precio de la acción en estos momentos,

Hace más de un año que los directivos de la compañía valoraban la vuelta al mercado bursátil estadounidense, con el foco puesto en 2023. Sin embargo, el inicio del proceso con la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) no se dio hasta el pasado abril.

Para este proceso ha tenido que contar con el respaldo y consentimiento de sus principales acreedore soportantes del plan de reorganización que puso en marcha en 2020, por la pandemia, bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos de América, sin los cuales Latam Airlines no habría emergido financieramente.

Goldman Sachs & Co, Barclays Capital y J.P. Morgan Securities actúan como coordinadores globales y colocadores principales en la oferta. Citigroup Global Markets, Santander US Capital Markets, Deutsche Bank Securities, BNP Paribas Securities, MUFG Securities Americas, Natixis Securities Americas y Larraín Vial actúan como colocadores adicionales y Morgan Stanley & Co participa como co-gerente en la transacción.