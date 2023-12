Chile acepta formalmente el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la OMC

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Chile ha depositado este martes su instrumento de aceptación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMT), por el que se establecen normas multilaterales nuevas y vinculantes para frenar las subvenciones nocivas, que son un factor clave en el agotamiento generalizado de las poblaciones de peces del mundo.

El instrumento de aceptación de Chile eleva a 53 el número total de miembros de la OMC que han aceptado formalmente el Acuerdo. Esto es casi la mitad de lo que se necesita para que el Acuerdo entre en vigor (dos tercios de los miembros de la OMC).

El acuerdo prohíbe el apoyo a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el apoyo a la pesca de poblaciones sobreexplotadas y pone fin a los subsidios a la pesca en alta mar no regulada.

Además, reconoce las necesidades de los países en desarrollo y menos desarrollados y establece un fondo para brindar asistencia técnica y desarrollo de capacidades para ayudarlos a implementar las obligaciones.

La directora general de la OMC, Okonjo-Iweala, ha celebrado la aceptación formal por parte de Chile del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca. "Su apoyo al acuerdo subraya la importancia de disciplinar los subsidios a la pesca para preservar los recursos marinos y salvaguardar los medios de vida de las personas que dependen de una pesca próspera y sostenible" ha afirmado.

Por su parte, la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Claudia Sanhueza, ha explicado que desde el Gobierno están "muy contentos" por aceptar este acuerdo "tan importante".

"Este es un acuerdo muy importante, especialmente para los países que están en la zona del Pacífico, donde en general se están sobreexplotando nuestros ecosistemas marinos y por lo tanto con el objetivo también de enfrentar los desafíos globales que tenemos en términos de sustentabilidad de nuestro medio ambiente y de nuestros océanos", ha argumentado.