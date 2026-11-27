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MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La minera estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) ha comunicado cambios en dos vicepresidencias y una gerencia con la intención de "continuar reforzando la plana ejecutiva" de la empresa mediante la incorporación de "líderes de reconocida trayectoria en la industria".

Según se desprende del hecho esencial remitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, James Galatoire asumirá la vicepresidencia de Proyectos y Carlos Olavarría Brown la de Comercialización, mientras que Paulina Andreoli Celis será la nueva gerente general de la división de refino cuprífero Ventanas.

Los nombramientos se harán efectivos el 1 de diciembre en el caso de Galatoire, el 14 de diciembre en el de Andreoli y el 1 de enero de 2027 en el de Olavarría.

Galatoire es un ingeniero medioambiental de la Texas A&M University que era director del plan de expansión de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi desde 2024. Anteriormente, ha pasado por Bechtel y BHP.

Por su parte, Olavarría es un ingeniero industrial licenciado por la Universidad de Chile y poseedor de un título en liderazgo, negociación y estrategia por la Universidad de Harvard. Cuenta con experiencia en el 'trading', venta y desarrollo de proyectos en Chile, Singapur, Canadá y Estados Unidos.

Olavarría era gerente de comercialización de cobre refinado bajo la misma vicepresidencia que ahora ocupará. Codelco ha explicado que su ascenso obedece a la dimisión de su antecesor, Braim Chiple, que contaba con dos años de antigüedad.

Andreoli, de su lado, es ingeniera ambiental de la Universidad Andrés Bello y posgraduada en Gestión y Ordenamiento Ambiental por la Universidad de Santiago (USACH). Estaba a cargo de la gerencia de Riesgos y Sostenibilidad de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), aunque, en Codelco, sustituirá a Claudio Flores, que venía desempeñando el cargo de forma interina desde agosto.