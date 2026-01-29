MADRID 29 Ene. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 29 de enero:

ECONOMÍA

-- El comercio minorista registró un aumento de sus ventas del 4,1% en 2025, su mayor alza en diez años

https://www.epdata.es/datos/ventas-comercio-minorista/743

-- El oro pulveriza sus máximos y se aproxima a 5.600 dólares

https://www.epdata.es/evolucion-precio-onza-oro-troy/e402806...

-- Los asientos previstos en vuelos internacionales superan los 8,1 millones en febrero, un 3,5% más

https://www.epdata.es/datos/trafico-aereo-aena-graficos/531

-- El precio de los carburantes consolida el fin de la tendencia bajista tras sumar segunda subida esta semana

https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-e...

-- La compraventa de viviendas cayó un 2,4% en noviembre, hasta las 61.217 unidades, según los notarios

https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...

-- La tasa de desempleo de Chile descendió hasta el 8% en el cuarto trimestre del 2025

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...

-- Óscar Puente asegura que las roturas de carril son habituales en Europa, pero casi nunca con daños personales

Inversión pública en infraestructura ferroviaria

https://www.epdata.es/inversion-publica-infraestructura-ferr...

