Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este lunes

ECONOMÍA

-- El Gobierno elevará mañana dos décimas su previsión de crecimiento económico para 2025, hasta el 2,9%

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/2...

-- Bruselas mejora las previsiones de PIB y déficit de España para 2025 y 2026

https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/2...

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7105800

-- Solaria dispara su beneficio un 148% a septiembre, hasta 141,6 millones, y prevé superar objetivo de Ebitda

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/resultados-solaria-beneficios-in...

-- La deuda pública se modera al 103,2% del PIB en septiembre, pero marca récord con 1,7 billones de euros

Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/deuda-publica-espana-hoy-datos-b...

INTERNACIONAL

-- La izquierdista Jara y el ultraderechista Kast irán a la segunda vuelta de las presidenciales en Chile

Gráfico: https://www.epdata.es/resultado-primera-vuelta-elecciones-ch...

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7105732

