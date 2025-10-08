Publicado 08/10/2025 19:05

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles

MADRID 8 Oct. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 8 de octubre:

ECONOMÍA

-- El oro supera por primera vez los 4.000 dólares

Gráfico interactivo: https://www.epdata.es/evolucion-precio-onza-oro-troy/e402806...

-- La confianza del consumidor baja 1,4 puntos en septiembre por la situación actual, según el CIS

Gráfico interactivo: https://www.epdata.es/datos/confianza-consumo-cis-datos-graf...

-- La inflación de Chile repunta cuatro décimas en septiembre, hasta el 4,4% anual

Gráfico interactivo: https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...

SOCIEDAD

-- La brecha en competencias básicas entre españoles y OCDE se ha triplicado desde la generación formada con el modelo EGB

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7012487

-- Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi, Premio Nobel de Química 2025 por desarrollar estructuras metalorgánicas

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7012580

