MADRID 8 Oct. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este miércoles 8 de octubre:
ECONOMÍA
-- El oro supera por primera vez los 4.000 dólares
Gráfico interactivo: https://www.epdata.es/evolucion-precio-onza-oro-troy/e402806...
-- La confianza del consumidor baja 1,4 puntos en septiembre por la situación actual, según el CIS
Gráfico interactivo: https://www.epdata.es/datos/confianza-consumo-cis-datos-graf...
-- La inflación de Chile repunta cuatro décimas en septiembre, hasta el 4,4% anual
Gráfico interactivo: https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...
SOCIEDAD
-- La brecha en competencias básicas entre españoles y OCDE se ha triplicado desde la generación formada con el modelo EGB
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7012487
-- Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi, Premio Nobel de Química 2025 por desarrollar estructuras metalorgánicas
Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7012580
