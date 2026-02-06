MADRID 6 Feb. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este viernes 6 de febrero:

ECONOMÍA

-- Banco Sabadell gana 1.775 millones en 2025 (-2,8%) y recomprará acciones por 800 millones

https://www.epdata.es/datos/resultados-banco-sabadell-benefi...

-- La gran banca española gana 34.000 millones de euros en 2025, un 7% más

https://www.epdata.es/datos/beneficio-neto-ibex-35/209

-- La producción industrial subió un 1,3% en 2025, su mejor dato desde 2022

https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi...

-- La inflación de Chile desciende hasta el 2,8% interanual en enero, su menor nivel en casi cinco años

https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-dato...

SOCIEDAD

-- España registra 366 l/m2 de lluvia acumulada desde el 1 de octubre, un 24% más de lo normal

https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-gra...

