La mina chilena de cobre Centinela va a la huelga tras fracasar la mediación sobre la equiparación salarial

Archivo - Vistas de una mina de cobre. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la mina de cobre Centinela, propiedad al 70% de la multinacional chileno-británica Antofagasta y al 30% de la japonesa Marubeni, han iniciado este miércoles una huelga después de que la mediación obligatoria auspiciada por la Dirección del Trabajo de Chile terminase sin un acuerdo sobre la equiparación salarial.

Los roces surgen de las disparidades de sueldo y beneficios que hay entre empleados que realizan idénticas labores, pero que pertenecen a distintos sindicatos. Las agrupaciones convocantes han asegurado que la dirección ha rechazado su propuesta para abordar esas diferencias sin aportar alternativas.

"La huelga tiene por única causa la pertinaz posición de la compañía de mantener diferenciaciones sin justificación, afectando a cientos de trabajadores e impactando la alicaída actividad minera nacional", han explicado el Sindicato de Trabajadores de Minera Esperanza y el Sindicato de Trabajadores Distrito Centinela.

Según el comunicado emitido conjuntamente, el paro tiene una "justeza y legitimidad innegable" y se mantendrá de forma "ordenada y pacífica" por el tiempo que sea necesario hasta que los dueños "rectifiquen su posición". La huelga, iniciada a las 08:00 hora local, prevé tener un seguimiento de más de 700 trabajadores.

La mina de Centinela extrajo 240.400 toneladas métricas de cobre en 2025 y operó usando un 100% de agua de mar y un 100% de energías renovables, según su propia página web. Además, también genera subproductos de oro, plata y molibdeno.