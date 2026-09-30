La tasa de paro de Chile sube al 9,6% en el trimestre de junio a agosto y escala a cifras de mediados de 2021

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MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tasa de desempleo de Chile se situó en el 9,6% durante el trimestre comprendido entre junio y agosto, lo que supuso subir dos décimas desde el trimestre inmediatamente anterior y un punto en comparativa anual, además de escalar a niveles de mediados de 2021.

Según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del país, el ascenso interanual fue fruto de un avance del 0,3% en la fuerza de trabajo que contrastó con un retroceso del 0,9% en el número de personas ocupadas.

Por su parte, los desocupados aumentaron un 13% empujados por quienes se encontraban cesantes (12,1%) y aquellos que buscaban trabajo por primera vez (23,2%).

Las tasas de participación y ocupación cerraron en el 61,5% y el 55,6%, respectivamente, tres décimas menos en el primer caso y nueve menos en el segundo. Por género, el paro entre las mujeres se ubicó en el 10,3% y entre los hombres en el 9,1%.

Después, la cifra total de horas efectivas trabajadas bajó un 2,4% en los últimos doce meses en sintonía con la reducción del 1,6% en el promedio de la jornada laboral, que se quedó en las 36,4 horas.